Codemasters atualiza game F1 2020 e adiciona Mercedes preta

A Codemasters lançou uma atualização para o jogo oficial da Fórmula 1 que incluirá a pintura preta da Mercedes, três semanas após o lançamento oficial do game.

O F1 2020 foi lançado no dia 7 de julho, alguns dias após o GP da Áustria, a abertura da temporada.

A Codemasters não conseguiu incluir a nova pintura da Mercedes, seis vezes campeã de construtores, que é parte de sua campanha de combate ao racismo, devido à revelação do layout ocorrida apenas uma semana antes do lançamento do jogo. Este patch mais recente irá trocar as tradicionais cores cinza, que foram usadas durante os testes de pré-temporada, pela nova pintura preta lançada na Áustria.

Os macacões pretos de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas também estão presentes no jogo, juntamente com os designs de capacete.

Além das mudanças visuais, a Mercedes também anunciou planos para um novo programa de diversidade e inclusão para lidar com a falta de diversidade dentro da equipe - apenas 3% da força de trabalho do fabricante alemão se identifica como pertencente a um grupo minoritário étnico.

Esta atualização está disponível para jogadores de PC a partir de segunda-feira, mas os gamers de Xbox One e PlayStation 4 terão que esperar mais alguns dias para jogar a versão atualizada.

O patch também inclui uma série de correções técnicas no novo modo de jogo "MyTeam", que permite aos jogadores criar, gerenciar e dirigir um 11º time no grid da F1.

O jogo apresenta o calendário original da F1 2020 de 22 corridas e a Codemasters não tem planos de adicionar as novas pistas que entraram depois, devido à demandas de tal atualização.

