Motorsport Games anuncia criação de game do BTCC

O Motorsport Games, desenvolvedora de games dedicado à integração do desenvolvimento de eSports de corrida, anunciou hoje que garantiu licença de vários anos para criar o game oficial do British Touring Car Championship (BTCC). Um dos campeonatos de maior destaque e mais queridos do mundo, o BTCC tem uma história rica em videogames e seu renascimento no mundo virtual começará com o desenvolvimento de um novo jogo dedicado, programado para 2022.

O novo jogo do BTCC será desenvolvido pela equipe do Motorsport Games para consoles de nova geração e PC, usando tecnologia líder de mercado com a opção de também desenvolver uma versão móvel.

Leia também: Porsche Esports Sprint Challenge completa meia temporada nesta quarta em Montreal

Alan Gow, CEO do BTCC, disse: "Finalmente, tenho orgulho de dizer que a enorme demanda dos fãs de jogos da BTCC está sendo atendida. Assim como o jogo BTCC/TOCA original, este será um jogo com todos os carros, todas as equipes, todos os pilotos e todos os circuitos - e não apenas alguns elementos parcialmente incorporados a um jogo existente.

“É extremamente importante para mim, nossas equipes, pilotos e fãs que qualquer novo jogo do BTCC reflita exatamente o que todos amam no nosso campeonato; a ação ininterrupta, competição intensa e muita diversão. Não tenho dúvidas de que o Motorsport Games entregará exatamente isso."

Stephen Hood, presidente do Motorsport Games, comentou: “Essa parceria é um sinal claro da enorme confiança que o BTCC depositou no Motorsport Games. Nossa equipe demonstrou verdadeiro entusiasmo pelo projeto desde o primeiro dia e nossas ambições foram imediatamente alinhadas. A oportunidade é clara para todos verem e estamos ansiosos para implantar os recursos significativos e comprovados de nossas equipes de eSports, desenvolvimento de jogos e mídia para retornar esta série de volta à vanguarda dos games.”

Na nova perspectiva do novo jogo da BTCC, o diretor criativo da Motorsport Games, Paul Coleman, disse: "Há uma clara demanda e apetite por um novo jogo de carros de turismo, e estamos muito satisfeitos por tornar isso realidade. Muitos funcionários de nosso estúdio têm boas lembranças da série de jogos TOCA e meu primeiro trabalho na indústria de jogos foi realmente trabalhar no TOCA Race Driver 2 como um testador de controle de qualidade. Temos alguns planos emocionantes que mal podemos esperar para revelar.”

O Campeonato Britânico de Carros de Turismo se junta à lista de produtos do Motorsport Games, que também inclui a franquia NASCAR Heat, 24 Hours of Le Mans Virtual, eNASCAR Heat Pro League, World Rallycross Esports Series, Rallycross Esports Series, ABB Formula E Race at Home Challenge , #NotTheGP e Le Mans Esports Series.

Leclerc pistola? Veja por que o game F1 2020 incomodou o piloto da Ferrari

PODCAST: Bastidores do futuro do GP do Brasil