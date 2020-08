A Codemasters e o Motorsport Games anunciaram nesta terça (18) a nova temporada do DiRT Rally 2.0 World Series, que começará em 25 de agosto com a primeira rodada de classificações. Essa temporada culminará com uma final no Autosport International Show em Birmingham em 16 de janeiro de 2021, quando 12 pilotos disputarão por prêmios que totalizarão cerca de R$110 mil, o dobro da primeira temporada.

Foi anunciado também que o vencedor do campeão de rallycross receberá a chance de testar um carro elétrico de rallycross, que será usado no Campeonato Rallycross Elétrico da FIA.

A DiRT Rally 2.0 Wolrd Series segue o sucesso da primeira temporada correndo ao lado da Wolrd RX Esports Series, que atraiu mais de 1,24 milhões de espectadores. Novamente, a World Series terá campeonatos separados para rally e rallycross, cada um com prêmios de cerca de R$50mil.

Volkswagen Golf GTI action Photo by: Codemasters Renault Megane RSRX18 action Photo by: Codemasters

Todos que participarem de qualquer classificação receberão o Ford Fiesta R5 MKII como o carro gratuito do jogo. Projetado como substituto de seu antecessor, o Ford Fiesta R5 MKII foi projetado pela M-sport e usa a última versão da carenagem ST-Line. O carro ainda tem um novo motor e chassi. O Fiesta estará disponível a todos os participantes a partir de outubro.

Ross Gowing, diretor de jogos do DiRT Rally 2.0 na Codemasters disse: "O DiRT Rally 2.0 World Series superou nossas expectativas. Sabíamos que havia interesse, mas não esperávamos esse grande nível de participação e engajamento".

"Agora podemos fazer tudo de novo com um evento ainda maior e um prêmio em dinheiro maior. Também estamos felizes em premiar os jogadores com o Ford Fiesta R5, esperando que isso seja um incentivo extra aos jogadores de todos os níveis para se envolver".

Ben Rossiter-Turner, chefe de eSports do Motorsport Games comentou: "Estamos felizes por estender nosso relacionamento com a Codemasters para entregar a segunda temporada do DiRT Rally 2.0 World Series. Essa resposta dos pilotos, espectadores e comunidade à primeira temporada e ao World RX Esports Seris foi extremamente positiva, e mal podemos esperar para entregar um evento ainda maior e melhor, finalizando com uma exibição especial no Autosport International”.

Lancia Delta Integrale action Photo by: Codemasters DSAutomobiles DS21 action Photo by: Codemasters

Pere Gonzales, chefe de projetos do novo Campeonato de Rallycross Elétrico da FIA, disse: "Estamos muito animados por essa parceria com a Codemasters e o Motorsport Games para a nova temporada do DiRT Rally 2.0 World Series".

"O interesse pelo eSport cresceu nesses últimos meses, particularmente entre jovens participantes e fãs, e estamos vendo muita sinergia entre essa faixa etária e o novo campeonato eRX2 da FIA, que está na vanguarda de eletrificação do rallycross".

"Vimos em outras categorias como os gamers têm potencial e habilidade para fazer a transição para pilotos reais. Mal podemos esperar pela segunda temporada da competição, ajudando o eventual vencedor a colocar suas habilidades em prática na vida real".

Disponível para todos os jogadores do DiRT Rally 2.0 no PlayStation 4, no Xbox One e no PC, os jogadores podem se registrar ao navegar na aba do Campeonato Mundial no menu principal do jogo, selecionando a opção de Classificação.

Peugeot 208RX action Photo by: Codemasters Ford Fiesta R2 action Photo by: Codemasters

O DiRT Rally World Series foi dividido em três fases de classificação, com cada uma consistindo de três eventos. O tempo mais rápido em cada evento de cada plataforma receberá uma vaga na final das classificações.

Os vencedores do rally serão acompanhados pelos três melhores segundos colocados, baseados nos tempos cumulativos e no rallycross os dois melhores segundos. Os dois melhores em cada final dos classificatórios receberão uma vaga na semifinal antes da final, que acontecerá ao vivo no Autosport International em janeiro de 2021.

DiRT World Series 2 banner Photo by: Codemasters

Confira o calendário dos eventos

Rally:

Etapa 1 – Nova Zelândia

25 de agosto - Elsthorpe Sprint (R2)

01 de setembro - Sep Waimarama Sprint (Grupo A)

08 de setembro - Sep Ocean Beach Sprint (H2 RWD)

26 de setembro - Final de Classificação 1

Etapa 2 – Espanha

29 de setembro - Centenera (R5)

06 de outubro - Ascenso por valle el Gualet Rally (GT)

13 de outubro - Viñedos Dardenyà (H2 FWD)

31 de outubro - Final de Classificação 2

Etapa 3 – Austrália

03 de novembro - Noorinbee Ridge Descent (H1 FWD)

10 de novembro - Taylor Farm Sprint (R5)

17 de novembro - Yambulla Mountain Ascent (H3 RWD)

05 de dezembro - Final de Classificação 3

19 de dezembro - Semifinal

16-17 de janeiro - Final (Ao vivo no Autosport International)

Rallycross

Etapa 1

25 de agosto - Holjes (RX Supercars)

01 de setembro - Hell (RX2)

08 de setembro - Lohéac (Super 1600)

26 de setembro - Final de Classificação 1

Etapa 2

29 de setembro - Barcelona (RX2)

06 de outubro - Montalegre (RX Supercars)

13 de outubro - Hell (Super 1600)

31 de outubro - Final de Classificação 2

Etapa 3

03 de novembro - Lohéac (RX Supercars)

10 de novembro - Holjes (RX2)

17 de novembro - Barcelona (Super 1600)

05 de dezembro - Final de Classificação 3

19 de dezembro - Semifinal

16-17 de janeiro - Final (Ao vivo no Autosport International)

Você poderá seguir o progresso do DiRT Rally 2.0 World Series nos canais do DiRT nas redes sociais e no Motorsport.tv.