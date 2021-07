Com lançamento oficial marcado para a próxima semana, a Codemasters finalmente divulgou os ratings dos pilotos para o game F1 2021. E alguns dos números exibidos nesta quinta (08) devem causar muitas polêmicas entre fãs da Fórmula 1 e do mundo virtual.

No ano passado, o game oficial da F1 introduziu pela primeira vez um mercado de pilotos através do então novo modo "Minha Equipe". Este funcionava no mesmo estilo dos jogos FIFA, com cartas de cada piloto em que se outorgava uma série de atributos numéricos em função de seu rendimento.

Sua primeira versão, que foi atualizada no final da temporada para constar os resultados do Mundial de 2020, já gerou polêmica. E a segunda, que chega às lojas no próximo dia 16 de julho, não deve ficar muito atrás.

Relembramos que os valores nas cartas dos pilotos no F1 2021 são baseados em vários fatores: experiência, habilidade, reflexos e ritmo. Além disso, é atribuída também uma pontuação geral, batizada de "Total" (overall em inglês), que é a média das anteriores.

Entenda mais sobre as categorias:

- Experiência: se baseia no número de corridas que um piloto já disputou em sua trajetória na F1;

- Habilidade: se baseia nas posições conquistadas ou perdidas em uma corrida, em comparação com a média de uma determinada posição no grid;

- Reflexos: uma média da capacidade do piloto para evitar incidentes e sanções em uma corrida;

- Ritmo: uma média dos melhores tempos de volta de um piloto; quanto mais próxima estiverem da melhor volta de uma corrida, maior será a pontuação.

Algumas coisas na parte de cima da tabela não surpreendem: Lewis Hamilton e Max Verstappen terminaram com os ratings mais altos, com 95 cada. Valtteri Bottas é o terceiro, com 92 pontos.

Outros três pilotos ainda figuram na casa dos 90: Lando Norris com 91, enquanto Daniel Ricciardo e Pierre Gasly têm 90, ficando à frente de Fernando Alonso e Sebastian Vettel, com 89 cada.

Uma dupla que fica bem igualada é a da Ferrari: enquanto Charles Leclerc tem 88, Carlos Sainz ficou com 87. Já George Russell tem apenas 84. E, sem surpreender, os ratings mais baixos ficaram com a dupla da Haas: 76 para Mick Schumacher e 67 para Nikita Mazepin.

O game F1 2021 estará disponível a partir de 16 de julho (13 de julho para quem adquiriu a edição Deluxe) para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sendo o primeiro game da categoria para as últimas gerações das plataformas, além de PlayStation 4, Xbox One e PC.

Vale lembrar que a edição deluxe contará com uma versão especial de pilotos icônicos, que terá Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Felipe Massa e mais. Os ratings destes pilotos já haviam sido divulgados anteriormente, e geraram uma polêmica própria, com Senna acima de Prost na pontuação.

Confira na galeria abaixo como a Codemasters pontuou cada piloto no F1 2021:

Ratings de George Russell e Nicholas Latifi no F1 2021 1 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Mick Schumacher e Nikita Mazepin no F1 2021 2 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda no F1 2021 3 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi no F1 2021 4 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Sebastian Vettel e Lance Stroll no F1 2021 5 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Charles Leclerc e Carlos Sainz no F1 2021 6 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Lando Norris e Daniel Ricciardo no F1 2021 7 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Fernando Alonso e Esteban Ocon no F1 2021 8 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Max Verstappen e Sergio Pérez no F1 2021 9 / 10 Foto de: Codemasters Ratings de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas no F1 2021 10 / 10 Foto de: Codemasters

RAIO-X F1 2021: Veja por que ano de RED BULL e MERCEDES apontam que VERSTAPPEN é FAVORITO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.