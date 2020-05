A Crown Racing, equipe da Stock Car, vai realizar processo seletivo para encontrar dois pilotos para o mundo do eSport. A Crown, que conta com o apoio da Shell, é a primeira da Stock a se aventurar no automobilismo virtual, em parceria com a W2 Racing. Serão selecionados dois pilotos em duas plataformas diferentes: Automobilista e iRacing.

As equipes optaram por abrir seletivas em duas das principais plataformas do automobilismo virtual, para pulverizar sua presença institucional em diferentes categorias ao longo do ano.

Durante o período de seleção, será aberto um servidor em cada plataforma para os candidatos completarem voltas rápidas livremente em treinamentos. A participação é aberta a qualquer piloto virtual que tenha os carros e as pistas baixados em seu perfil, sem a cobrança de taxas de inscrição. Os 26 primeiros colocados no Automobilista e os 40 mais rápidos no iRacing se classificarão para a segunda fase da seletiva.

A fase final da seletiva terá duas corridas em cada plataforma, com o sistema de pontuação utilizado na Stock Car. Vence aquele piloto que somar o maior número de pontos ao final das duas provas. Caso o mesmo vença em ambas as plataformas, o segundo melhor colocado no iRacing ficará com a segunda vaga.

Os pilotos da Crown Racing no automobilismo virtual usarão as cores da equipe em suas competições ao longo da temporada 2020. Eles terão apoio financeiro em valor equivalente à manutenção de uma assinatura e pacote de carros e pistas no iRacing, inscrição em pelo menos cinco eventos indicados pelo time ao longo do ano e participação no primeiro campeonato virtual da Stock Car, com previsão de lançamento ainda neste ano.

Duda Pamplona, chefe da equipe Crown Shell V-Power, falou sobre a importância do eSport para esse momento que o automobilismo está vivendo e as expectativas com os pilotos selecionados.

“Já havíamos mapeado o potencial do automobilismo virtual. O período de quarentena colocou os simuladores com mais força em evidência e motivou nosso movimento para investir no segmento. Esperamos proporcionar aos pilotos selecionados condições para seguirem competindo com excelência nos simuladores e ainda uma exclusiva vivência com nossa plataforma nas pistas”.

O processo seletivo para integrar a equipe em automobilismo virtual está programado para os meses de maio e junho, com corridas em Interlagos e Road Daytona (iRacing) e Interlagos e Goiânia (Automobilista). A operação das corridas nas duas plataformas é realizada pela Liga Racers AV.

Fora do mundo virtual, a Crown Racing terá três carros na Stock Car, com Átila Abreu e Galid Osman, pilotos Shell e Júlio Campos. Já a W2 terá em 2020 os pilotos Raphael Reis, Matheus Iorio, Gabriel Lusquiños e Rafael Martins na Stock Light.

A parceria entre a Equipe Crown Racing e W2 Racing já acontece nos dias de hoje no automobilismo real através da Crown Racing Junior. A equipe de Stock Car Light montada por seus sócios parte para sua terceira temporada. A Crown Racing Junior é operada pela W2 Racing, liderada pelo ex-piloto Serafin Junior.

Confira o cronograma do processo seletivo:

Simulador iRacing

Abertura da seletiva com as tomadas de tempo: 10/05/2020

Fechamento da seletiva: 17/05/2020

Divulgação dos Classificados (40 mais bem classificados): 18/05/2020

Primeira Etapa - Interlagos: 19/05/2020

Abertura dos servidores de treino da segunda etapa: 24/05/2020

Segunda Etapa - Daytona Road: 02/06/2020

Simulador Automobilista

Abertura da seletiva com as tomadas de tempo: 17/05/2020

Fechamento da Seletiva: 24/05/2020

Divulgação dos classificados (26 mais bem classificados): 25/05/2020

Primeira etapa - Interlagos: 26/05/2020

Abertura dos servidores de treino da segunda etapa: 31/05/2020

Segunda Etapa - Goiânia: 09/06/2020