Erick Goldner fecha mês com mais duas vitórias para a Shell guiando Porsches

Erick Goldner fechou a semana e o mês do jeito que mais frequentemente tem representado a Shell: no alto do pódio. O representante da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo em automobilismo virtual enfileirou mais um par de vitórias com dois modelos diferentes de Porsche, tanto em prova de sprint quanto de endurance.

No processo, assumiu a liderança no Masters of Track graças a vitória de ponta a ponta em Zandvoort na terça-feira depois de largar da pole e manteve 100% de aproveitamento no B8 Seguros GT Endurance Series em Spa.

O campeonato de sprint é disputado com o Porsche 911 GT3 Cup, o mesmo modelo da Porsche Carrera Cup e da principal categoria do programa de Esports da Porsche. Foi com este carro inclusive que o piloto de Juiz de Fora radicado em Brasília venceu a seletiva Shell em 16 de abril e conquistou o primeiro contrato de patrocínio da marca. Ele venceu três das oito provas já realizadas no Masters of Track, que tem ainda rodadas duplas previstas para as pista de Suzuka e Bathurst.

A competição de endurance é disputada com o Porsche RSR, o mesmo veículo da classe GTE no Mundial de Endurance. Com este carro, Erick está imbatível. Foram quatro vitórias em quatro provas, sustentando a primeira posição praticamente todas as voltas da temporada.

Na jornada de ontem em Spa, ele largou da pole e liderou do início ao fim para fechar 100% de aproveitamento.

Na próxima semana o competidor que acumula ainda os títulos de piloto oficial das equipes Crown e W2 Racing tenta recuperar a liderança do Esports Carrera Cup, novamente no mítico circuito belga onde dominou a jornada de quinta-feira.

“Foi uma semana muito boa”, disse Goldner. “Consegui ganhar a primeira bateria em Zandvoort e poderia ter chegado ainda melhor que nono lugar na segunda se não tivesse cometido um errinho, aumentando ainda mais a diferença nos pontos. Mas de todo jeito valeu muito recuperar a liderança, o que dá muita motivação para seguir o trabalho.”

“Já no campeonato de endurance, com quatro vitórias em quatro corridas, saindo da pole em Spa, mostra que está sendo sensacional competir com o RSR. É um carro incrível, com o qual sempre me dei bem. Terminar a semana como líder dos dois campeonatos é fundamental, especialmente para recuperar a confiança depois de resultados ruins na semana passada em Barcelona no campeonato da Porsche.”

“Agora vou forte em Spa na próxima semana para representar a Shell, Crown e W2 da melhor maneira possível”

