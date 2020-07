O paulista Gaetano di Mauro voltará a representar a Shell neste fim de semana numa corrida virtual da Turismo Carretera, categoria argentina que terá mais um evento online neste fim de semana, no circuito de Paraná.

Piloto da equipe Shell Vogel Motorsports na Stock Car, Di Mauro é até hoje o único vencedor de uma corrida virtual promovida pela categoria, e, na sua primeira experiência na Turismo Carretera virtual, foi protagonista no autódromo de Buenos Aires, com pole em uma bateria, liderança em diversas voltas na corrida principal e ultrapassagens impressionantes.

A TC En Casa é uma iniciativa bem sucedida que vem sendo promovida pela Turismo Carretera, envolvendo os principais pilotos do grid em corridas de automobilismo virtual, inclusive com transmissão ao vivo em rede nacional -e pelo canal da TV Pública argentina no Youtube, neste domingo a partir das 13h. O campeonato teve uma fase classificatória e agora está nos playoffs, a chamada "Copa Oro".

A Turismo Carretera é o campeonato de automobilismo mais antigo do mundo, com a primeira temporada disputada em 1937. A Shell é a fornecedora oficial de combustível e lubrificantes da categoria.

"Estou feliz em mais uma vez ter o convite do pessoal da Turismo Carretera e poder representar a Shell no virtual mais uma vez. Essa corrida será numa pista com mais curvas, mais uma pista mesmo em relação à última, de Buenos Aires. Ainda não consegui treinar tanto na comparação com a outra corrida, mas vou certamente treinar bastante e dar o melhor para colher os resultados", disse di Mauro.