Giassi parte para única etapa fora da Europa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, em Road Atlanta

Jeff Giassi volta as pistas pela Porsche TAG Heuer Esports Supercup na manhã deste sábado (1). O piloto brasileiro volta a acelerar o carro #7 no traçado americano de Road Atlanta. A corrida deste sábado será a única fora do continente europeu no calendário da Supercup.

Giassi vem de resultados sólidos dentro do campeonato que o credenciaram a figurar entre os 10 melhores pilotos da atual temporada. O catarinense atualmente ocupa a oitava posição na classificação do campeonato mundial.

A última etapa em Silverstone rendeu dois resultados importantes para o brasileiro, inclusive igualando seu melhor resultado até o momento na competição quando terminou a segunda corrida do dia na sexta posição.

O traçado americano é desafiador, mas o brasileiro se mostra preparado para conseguir outros dois bons resultados em Road Atlanta.

“Feliz que o campeonato já está chegando na metade. Mais feliz ainda com a minha oitava posição na classificação. Aprendi muito nesse ano da Supercup, o campeonato passou pelos mais diversos tipos de pista. Desde Donington Park, passando por Zandvoort, Barcelona e as outras pistas que o campeonato já passou também.”

“Road Atlanta é mais um desafio. A pista tem diversas curvas cegas, muito bump ao longo do traçado, o carro pula muito na pista inteira. Mais um desafio para o campeonato, pois a tocada em Road Atlanta é muito diferente de tudo que enfrentamos até agora na Supercup.“

“Minha preparação foi muito boa e muito válida. Sinto que estou preparado para a corrida no final de semana e tenho boas expectativas para ela. Correr em uma pista diferente de todas que já andamos esse ano só tem a agregar ao campeonato e em experiências para mim também.”

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, é o maior evento de automobilismo virtual no planeta. O campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus.

A corrida de Jeff neste sábado será transmitida a partir das 11h pelos canais oficiais da Porsche: www.youtube.com/porsche e www.twitch.tv/porsche

Cronograma do evento:

Treinos livres 10:45

Qualify: 11:03

Sprint Race: 11:15

Warmup: 11:30

Feature: 11:40

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário atualizado

1.ago – Road Atlanta

15. ago – Brands Hatch

29.ago – Spa

5.set – Nürburgring Nordschleife

26.set – Le Mans

10.out – Monza

