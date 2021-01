Paludo disputa 24h de Daytona no iRacing como treino para NASCAR

Miguel Paludo não teve férias em janeiro. Após iniciar o ano com a grande notícia de seu retorno à NASCAR com as cores da BRANDT para a disputa de três etapas da Xfinity Series em circuito misto pela JR Motorsports, o piloto gaúcho está 100% dedicado à preparação para a estreia, prevista para 20 de fevereiro em Daytona.

O desafio será enorme. Em virtude das restrições impostas pelo protocolo de prevenção à pandemia, a NASCAR precisou adaptar seu cronograma de corrida. No caso da prova no circuito misto do mais emblemático palco da categoria, isso significa correr sem treinar.

Ou seja, o primeiro contato de Paludo com o Chevrolet Camaro #8 será na corrida. O que poderá favorecer o piloto é que a NASCAR adotou há algumas temporadas a divisão da prova em inúmeros segmentos, com a neutralização da corrida antecipadamente programada. Assim ele terá a oportunidade de se adaptar ao equipamento e programar os ajustes necessários com a equipe de engenharia e os mecânicos do time de Dale Earnhardt Jr.

Mas toda ajuda em abreviar o processo de adaptação é muito bem-vinda. E Paludo não perde tempo nesse sentido.

Assim o maior campeão da história da Porsche Carrera Cup está inscrito com sua equipe de automobilismo virtual, a Interlagos Motorsport, na tripulação do Chevrolet Corvette GTE #8 para correr as 24 Horas de Daytona virtuais. A prova é uma das maiores do AV mundial e tem largada programada para este sábado.

O traçado usado é praticamente idêntico ao que Miguel vai correr no dia 20 de fevereiro. No versão usada pela NASCAR, há uma chicane a mais que na pista das 24h.

Paludo disse gostar muito do automobilismo virtual, principalmente pelo auxílio que dão na preparação para as corridas no mundo real.

“Eu gosto muito de automobilismo virtual e hoje os simuladores são tão realistas que realmente é possível se preparar com eles. O traçado misto de Daytona é novo para mim e certamente chegarei mais afiado depois de correr as 24h virtuais com a Corvette GTE. Fico contente em levar as cores da BRANDT em mais essa disputa. O patrocinador está proporcionando a realização de meu sonho de competir novamente na NASCAR, então tudo que puder fazer para me preparar será feito com 100% de empenho".

Embora tenha história no “superspeedway”, com a conquista de sua primeira pole e da primeira pole de um brasileiro na NASCAR na abertura da temporada da Truck Series em 2012, ele nunca correu no misto de Daytona.

Além das horas no simulador, o piloto BRANDT dedicou as duas últimas semanas a reuniões na sede da equipe JR Motorsports para planejar sua jornada na NASCAR, fazer posição de banco e toda preparação necessária para o desafio.

Outro ponto de atenção é o preparo físico. Nesta semana por exemplo, mesmo sob frio de 1ºC na Carolina do Norte, Paludo fez uma sessão de corrida de 15 km como parte de seu treinamento.

