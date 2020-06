Jeff Giassi e Luis Felipe Tavares vencem etapa de Interlagos pela Porsche Esports Carrera Cup

O Porsche Esports Carrera Cup começou em grande estilo, em etapa realizada no traçado virtual de Interlagos.

Único representante brasileiro no Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Jeff Giassi mostrou todo o conhecimento adquirido com o carro e garantiu a pole-position logo na primeira corrida do dia. Ele foi absoluto durante a primeira bateria, liderou a prova de ponta a ponta, triunfando com direito a “Grand Chelem”.

Erick Goldner fez jus ao patrocínio da Shell em seu carro, o piloto que conquistou a vaga no programa de Esports da principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil em corrida das estrelas da Porsche Cup e mostrou que seu posto na academia não foi por acaso. Recebeu a bandeirada em segundo, a menos de um segundo de Giassi.

Luiz Felipe Tavares, correndo com o layout do carro Lego, idêntico ao carro real de Rodrigo Mello na Porsche Cup, deixou claro porque foi um dos destaques da corrida das estrelas. Ele mostrou performance para brigar no topo do campeonato, tendo um ótimo entendimento do setup do Porsche 911 GT3 Cup.

A segunda bateria contou com a inversão das 10 primeiras posições do grid. Neto Nascimento saiu da posição de honra na segunda prova do dia. Destaque novamente para Tavares, que em duas voltas já figurava nas primeiras posições. Foram quatro ultrapassagens para ele na largada. Outro que largou bem foi Jeff Giassi, que também conquistou quatro posições após a bandeirada inicial.

O pelotão veio compacto, com nove carros separados por menos de 3s nas voltas iniciais.

Dois postulantes à vitória foram envolvidos em contatos causados pela proximidade em que os ponteiros estavam andando. Tanto Giassi quanto Goldner perderam terreno como consequência dos toques. Luis Felipe Tavares aproveitou e fez uma corrida segura para garantir a vitória na segunda bateria do dia.

Tavares, que conseguiu pódio nas duas provas da etapa é o líder geral depois de uma etapa com 66 pontos. Rodrigo Baronio é segundo (53), com Giassi em terceiro (52).

Na próxima quarta-feira (01/07) o maior programa de automobilismo virtual do Brasil volta à Interlagos para a abertura da Sprint Challenge, categoria na qual os pilotos correrão com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

A expectativa para a abertura da Sprint Challenge é de muita disputa, já que os 40 classificados ficaram separados por impressionantes 0.4s entre eles na fase eliminatória.

Resultados

Corrida 1 (top-10):

1 - Jeff Giassi

2 - Erick Goldner

3 - Luis Felipe Tavares

4 - Gustavo Ariel

5 - Rodrigo Baronio

6 - Márcio Campos

7 - Daniel Machado

8 - Renan Azeredo

9 - Eduardo Borgert

10 - Neto Nascimento

Corrida 2 (top-10):

1 - Luiz Felipe Tavares

2 - Neto Nascimento

3 - Rodrigo Baronio

4 - Daniel Machado

5 - Eduardo Borgert

6 - Victor Veloso

7 - Bruno Risseto

8 - Marcos Furriel

9 - Edson Coelho7

10 - Matheus Machado

Campeonato (top-10):

1 - Luiz Felipe Tavares – 66 pontos

2 - Rodrigo Baronio – 53

3 - Jeff Giassi – 52

4 - Daniel Machado – 47

5 - Neto Nascimento – 46

6 - Erick Goldner – 45

7 - Gustavo Ariel – 42

8 - Eduardo Borgert – 41

9 - Marcos Furriel – 32

10 - Victor Veloso – 31

