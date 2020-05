Representante da Audi na Fórmula E, Daniel Abt foi desclassificado da última corrida do Race at Home Challenge por colocar um outro piloto em seu lugar. Com isso, o alemão perdeu os pontos da prova virtual de Berlim e recebeu uma multa de € 10.000, cerca de R$ 60 mil.

Abt, que originalmente terminou em terceiro na quinta rodada do campeonato virtual da Fórmula E neste sábado, permitiu que um piloto profissional de eSports guiasse seu carro na corrida ‘na Alemanha’.

Após a prova, realizada em parceria com a Motorsport Games para arrecadar recursos para o fundo de combate ao coronavírus da UNICEF, o piloto belga da Mercedes Stoffel Vandoorne acusou Abt de não ter pilotado.

“Realmente não estou feliz, porque aquele não era Daniel pilotando o carro, e ele estragou tudo. Isso foi ridículo”, disse Vandoorne, que também correu na Fórmula 1 pela McLaren, em seu stream do Twitch.

A Fórmula E divulgou um comunicado no domingo que confirmou que Abt havia sido desclassificado da corrida devido a "má conduta esportiva". Assim, Abt segue sem marcar um único ponto nas primeiras rodadas da temporada.

Além de perder os pontos que teria conquistado com o pódio em Berlim, o companheiro do brasileiro Lucas di Grassi será forçado a fazer uma doação obrigatória de € 10.000 para uma instituição de caridade de sua escolha.

Abt pediu desculpas por suas ações nessa mesma declaração e admitiu que não levou o Race at Home Challenge tão a sério quanto deveria: "Gostaria de me desculpar com a Fórmula E, todos os meus fãs, minha equipe e meus colegas pilotos. Não levei isso tão a sério como deveria. Sinto muito por isso, porque sei quanto trabalho foi feito nesse projeto por parte da organização da Fórmula E”.

“Estou ciente de que meu erro tem um sabor amargo, mas nunca quis fazer algo de má intenção. É claro que aceito minha desqualificação da corrida”, completou Abt. O piloto virtual Lorenz Hoerzing, 18 anos, que pilota para a Audi, foi proibido de participar de futuras rodadas do Race at Home Challenge. A desqualificação de Abt também significa que a Audi está na parte inferior da tabela de pontos, sendo a única equipe com zero pontos.

