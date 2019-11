Le Mans Esports Series anuncia segunda temporada com nova abordagem

A Le Mans Esports Series confirma hoje que celebrará uma nova temporada em 2019/2020, com um montante de prêmios em US$ 200.000, aproximadamente R$1 milhão. Esta competição, resultado de uma joint venture entre o Automobile Club de l'Ouest, o Mundial de Endurance da FIA e Motorsport Network, conseguiu atrair mais de 215.000 espectadores ao vivo e adicionou 6.4 milhões de visitas nas redes sociais durante a Super Final da temporada passada, realizada nas 24 horas de Le Mans, em junho de 2019.

A segunda temporada continuará atraindo players de todo o mundo com um formato inovador, que inclui competidores profissionais e amadores. Haverá um campeonato "Pro Team" e "Pro-Am", para que os participantes possam ganhar seu lugar no grid da Super Final em junho de 2020. As corridas da temporada continuarão sendo realizadas no Forza Motorsport 7®, disponível no PC e Xbox One. O trailer do anúncio pode ser visto aqui: https://youtu.be/o3t0kSeO8b4

A Super Final promete ser o maior evento profissional de corrida de esports realizado em um circuito, com mais de 50 pilotos competindo no circuito de La Sarthe. Todo evento, além da Pro Qualification Series, será transmitido ao vivo via YouTube, Facebook e Twitch TV.

Para se inscrever no campeonato "Pro Team", o período de inscrição está aberto de 31 de outubro a 7 de novembro de 2019. Durante esse período, as equipes podem solicitar um espaço no grid com três pilotos por equipe, que competirão em cinco rodadas online e conquistará um lugar na Super Final, que ocorrerá nas 24 horas de Le Mans, em junho de 2020. Esta categoria terá US$ 50.000 em prêmios.

O campeonato "Pro-Am" será aberto a todos e consistirá em seis rodadas de qualificação para encontrar 18 pilotos "Pro" e 9 pilotos "Amadores". Eles sairão das competições realizadas no Birmingham Autosport International Show e em algumas rodadas do Campeonato Mundial de Endurance.

Gérard Neveu, CEO da FIA WEC, disse: "Após um início positivo da Esports Le Mans Series e uma excelente Super Final nas 24 Horas de Le Mans em junho deste ano, todos esperamos ansiosamente pelo início de da segunda temporada. Temos paixão por dar vida ao esporte a motor e, principalmente, às corridas de resistência, tanto para nossos pilotos quanto para o público. Nós acreditamos que o novo formato, inovador e empolgante, o aumento de prêmios e, claro, outro Super Final de um dos maiores eventos esportivos do mundo levará o esports ao próximo nível."

Stephen Hood, do Motorsport Network, disse: "A segunda temporada, sem dúvida, é o campeonato de esports de maior prestígio do calendário, é algo do qual o Motorsport Network se orgulha. A temporada de abertura foi um grande sucesso e não podemos esperar para receber a comunidade, no que acreditamos ser uma viagem ainda mais emocionante para Le Mans ".

Os regulamentos, termos e condições esportivos completos e o calendário da série estão disponíveis em www.lemansesports.com