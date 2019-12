Campeã do primeiro campeonato da W Series, Jamie Chadwick disse que é uma "pena" que haja falta de mulheres competindo nos esportes.

Chadwick estava falando no evento final da temporada 2019 da F1 Esports, em que Daniel Bereznay, piloto da Alfa Romeo, venceu a última das três corridas. A Veloce Esports, que administra a operação da Alfa Romeo, também tem uma empresa de administração de carreiras, da qual Chadwick é um de seus clientes.

Embora algumas tenham tentado se classificar, nenhuma piloto do sexo feminino competiu nas finais da F1 Esports.

"É uma pena que não tenhamos mulheres suficientes competindo no esports", disse Chadwick ao Motorsport.com. “Definitivamente é algo que quero buscar mais para descobrir o porquê disso. Mas é ótimo ver o número de pessoas entrando neste mundo.”

“Qualquer um pode entrar no esports. Isso é muito legal, e significa que você pode descobrir muitos talentos. Assim como Danny [Bereznay], a história dele é incrível, de onde ele conseguiu vir.

"Definitivamente, não é como o mundo real nesse sentido".

Chadwick fez parte do rápido desenvolvimento da marca Veloce, que também é parceira de Jean-Eric Vergne, bicampeão da Fórmula E, e da equipe de FA Racing Esports, de Fernando Alonso.

"Comecei a trabalhar com a Veloce nos primeiros dias de sua jornada no esports", acrescentou Chadwick. "Ver onde eles chegaram agora, para o que estão envolvidos e tudo o que está acontecendo é inacreditável.”

Chadwick está atualmente competindo na Fórmula 3 Asiática durante o inverno no hemisfério norte para se preparar na defesa do título da W Series em 2020.

As diferenças do automobilismo real e virtual

Ouça o Podcast do Motorsport.com com entrevista exclusiva com Igor Fraga, destaque nas pistas e simuladores.

Your browser does not support the audio element.

A brasileira da W Series

A piloto Bruna Tomaselli representará o Brasil na segunda temporada da W Series, em 2020. Confira imagens da carreira dela.