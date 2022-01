Le Mans Virtual foi seguida por mais de 81 milhões de fãs

Carregar reprodutor de áudio

Miami, 24 de janeiro de 2022 - As cinco etapas da Le Mans Virtual Series 2021-2022, que teve uma conclusão brilhante no último fim de semana com as 24 Horas de Le Mans Virtual repletas de estrelas, registrou impressionante audiência acumulada de TV e de digital de mais de 81 milhões ao longo de sua temporada de cinco meses.

A grande final da Le Mans Virtual Series, realizada nos dias 15 e 16 de janeiro de 2022, reuniu 50 carros com 200 pilotos vindos de 39 países diferentes. Os pilotos competiram em 116 simuladores em todo o mundo localizados em 28 países em uma versão virtual extremamente precisa do icônico Circuit des 24 Heures em Le Mans, França.

Com um grid de nomes famosos do automobilismo real estava o campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, competindo ao lado do campeão da Indy Alex Palou e da lenda do automobilismo Juan Pablo Montoya, entre outros.

Após batalhas incríveis entre os melhores pilotos profissionais e de simuladores, representando equipes de esports de elite, o evento foi vencido pela Realteam Hydrogen Redline, com a BMW Team Redline vencendo na classe GTE.

Gérard Neveu, Produtor Executivo das 24 Horas de Le Mans Virtual e Conselheiro da Motorsport Games disse: “Em nome de todos nós da Le Mans Virtual Series, queremos agradecer sinceramente a todos os nossos competidores e equipes que tornaram isso possível, nossos parceiros por seu apoio inabalável e pelos milhões de fãs que acompanharam nossos eventos e que deram vida aos sites de mídia social com seus comentários de apoio, paixão e entusiasmo pela corrida.”

“Esses números impressionantes e a qualidade dos eventos são uma confirmação clara de que a Le Mans Virtual Series e as 24 Horas de Le Mans Virtual estão agora firmemente estabelecidas no nível mais alto de esports e corridas de simuladores. Vamos agora nos preparar para a próxima temporada e torná-la ainda melhor!”

Um impressionante público de TV/OTT e digital de mais de 81 milhões desfrutou de um especial de TV de 25 horas, visto em países de quatro continentes, em canais como Eurosport, Motor Trend, L'Equipe Live e Motorsport.TV.

Alguns fatos e números importantes:

360.000 horas foram consumidas pelo público #LeMansVirtual

8 milhões de audiência de TV/OTT (fonte: YouGov Sport)

4 milhões de impressões para 24H Le Mans Virtual (Fonte: YouGov Sport)

2 milhões de impressões de mídia social (FIA WEC, ACO, LMVS) durante a temporada

7 milhões de visualizações de vídeo (entre FIA ​​WEC, ACO e Traxion GG – Fonte: Hookit)

200 pilotos vindos de 39 nações diferentes

50 carros divididos em duas classes (29 LMP e 21 GTE)

116 simuladores localizados em 28 países diferentes

2 servidores (1 principal/1 backup) operados pelo rFactor2 e 0 problemas de servidor

33.000 conexões no sistema oficial de cronometragem Alkamel (Fonte: Alkamel)

407 voltas completadas pelo vencedor, o #70 Realteam Hydrogen Redline

Equipe de organização de 120 pessoas incluindo produção, esporte, marketing, mídia e digital, TV e logística.