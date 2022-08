Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Arthur Mosso Nunes, 22 anos, viajará nesta quarta-feira, 27, para defender o Brasil no 2022 Gran Turismo World Series, final mundial da franquia que será realizada nos dias 30 e 31 de julho no Red Bull Hangar-7, em Salzburg, Áustria.

Arthur Mosso representará o Brasil em final mundial de eSport na Áustria Photo by: Divulgacao

O paulistano conquistou pela primeira uma vaga para o Mundial após participar de 86 corridas oficiais no Gran Turismo pelo campeonato de construtores (Manufacturers Cup), obtendo oito vitórias, 33 pódios e 11 poles. Desde 2021, o piloto de eSport compete com Mitsubishi, marca que defenderá na Áustria.

Para chegar nesse estágio, “fui o primeiro colocado entre os competidores que disputavam uma vaga pela marca Mitsubishi e, entre as três regiões [América do Sul, América do Norte e América Central], fui o piloto que obteve a maior pontuação da construtora para a formação do ranking mundial”, explicou Arthur.

Arthur Mosso representará o Brasil em final mundial de eSport na Áustria Photo by: Divulgacao

Apesar de morar no bairro paulistano de Interlagos, onde está localizado o Autódromo Municipal José Carlos Pace, Arthur nunca pôde competir em razão dos custos. Mas em 2018 começou a participar de campeonatos online da franquia Gran Turismo, inicialmente em campeonatos amadores, buscando entretenimento, mas nos mesmo ano passou a encarar a atividade de forma profissional. Enquanto, participa de eventos internacionais, dá aulas de pilotagem na plataforma PlayStation 4 e ensina a mecânica dos jogos para pilotos iniciantes no ramo do eSports.

Além da Mitsubishi, também estão representadas no mundial marcas como BMW, Chevrolet, Jaguar, Genesis, Mazda, Mercedes, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota, Volkswagen, entre outras. Na grande final entre marcas, que terá 48 voltas e 1h30 de duração em circuito exclusivo da plataforma, o grid de largada será formado por apenas uma volta cronometrada. É obrigatória a utilização dos todos os pneus disponíveis (Duro, Médio e Macio) durante a corrida e cada piloto tem de cumprir pelo menos um stint de 14 voltas.

“Essa será minha primeira vez competindo fora do Brasil e estou bem ansioso, como não poderia deixar de ser. Tenho certeza de que será uma experiência fantástica não só para minha carreira, digamos assim, como também para minha vida. Se cheguei até aqui, pelos resultados que consegui, é porque tenho alguma chance. Então, vou dar tudo de mim para ter uma grande performance”, finalizou.

Todas as etapas serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Gran Turismo no YouTube: www.youtube.com/granturismotv. Para mais informações, visite www.gran-turismo.com.

