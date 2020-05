George Russell conquistou sua primeira vitória na série de provas virtuais oficiais da F1 neste domingo, na pista de Barcelona.

O piloto inglês largou da pole position, mas caiu para a quinta posição na primeira volta, quando Esteban Gutierrez avançou para a liderança. Charles Leclerc, da Ferrari, assumiu a ponta na volta seguinte, ultrapassando Gutierrez na curva 1.

Enquanto isso, Russell começava sua recuperação e fez duas ultrapassagens, primeiro em seu companheiro de equipe da Williams, Nicholas Latifi, e em Gutierrez. Alexander Albon, que estava em segundo lugar, fez seu primeiro pit stop, como parte de sua estratégia de duas paradas, o que levou Russell a ficar em segundo lugar, atrás de Leclerc.

Após sua parada, Russell diminuiu a diferença para Leclerc, mas recebeu uma penalidade de três segundos por cortar uma das curvas.

Leclerc e Russell trocaram a liderança da corrida em várias ocasiões, com o inglês finalmente conquistando uma vantagem decisiva após ultrapassagem a seis voltas do final. Russell tentou construir uma vantagem de mais de três segundos para compensar a penalidade, mas não conseguiu se livrar de Leclerc.

Leclerc parecia preparado para sua terceira vitória em quatro corridas antes de ser punido por violar os limites da pista na penúltima volta.

Isso foi o suficiente para efetivamente anular a penalidade de Russell e o piloto da Williams conquistou sua primeira vitória no GP Virtual. Leclerc foi forçado a se contentar com o segundo lugar, à frente de Gutierrez, que conquistou seu primeiro pódio da série, em terceiro.

Pietro Fittipaldi, com a Haas, foi o oitavo colocado. Thibaut Courtois foi ‘não-piloto’ mais bem colocado, em 12º lugar, com o estreante Sergio Aguero em 14º. Arthur, jogador brasileiro do Barcelona, foi o 19º.

