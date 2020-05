eNASCAR Heat Pro League continua em New Hampshire

A temporada regular da eNASCAR Heat Pro League é dividida em três segmentos de quatro corridas e a 'Milha Mágica' servirá como rodada final do Segmento 1.

Isso acontece após evento em Dover, que também é um oval de uma milha, mas com layout bastante diferente. Lá, Justin Brooks (Xbox One), da JTG Daugherty Throttlers, conquistou sua segunda vitória da temporada depois de superar Daniel Buttafuoco.

Esta semana, New Hampshire terá os carros da Cup mais uma vez com Brooks na pole position. Sua volta de 27s968 foi apenas 0s023 mais rápida que Luis Zaiter.

Buttafuoco começará em terceiro, Nick Walker em quarto e Matthew Heale em quinto.

No PS4, Kyle Arnold se redimiu após uma forte derrota em Watkins Glen, levando a bandeira quadriculada para a Germain Gaming.

E nesta semana, Brandyn Gritton (28s104) liderará o grid ao lado de Joey Stone, 0s072 separando os dois pilotos.

Nick Jobes vai largar em terceiro, Cody Giles em quarto e Josh Harbin em quinto.

Grid de largada (Xbox One)

Justin Brooks - mrTrackbar33 - JTG Daugherty Throttlers Luis Zaiter - CGM x Rose - Chip Ganassi Gaming Daniel Buttafuoco - LuckyDog385 - Germain Gaming Nick Walker - wowTHATSgarbage - Roush Fenway Gaming Matthew Heale - RowdyMatt51 - Gibbs Gaming Jose Ruiz - JOSE 720 - Leavine Family Gaming Sam Morris - Mordog5 - Hendrick Motorsports GC Mitch Diamond - Diamond 20x - RCR eSports Brian Tedeschi - ShellVPower22 - Team Penske eSports Matthew Selby - SHRe Slick 4 - Stewart-Haas eSports Tyler Dohar - JRM Dohar 88 - JR Motorsports Riley Ogle - Lil snaac - GoFas Gaming Diego Alvarado - DiegoxAlv - Petty eSports Slade Gravitt - SladeG84 - Wood Brothers Gaming

Grid de largada (PS4)

Brandyn Gritton - SHRe_HotRod_14 - Stewart-Haas eSports Joey Stone - Sloppy_Joe_YT - RCR eSports Nick Jobes - NJobes25 - Hendrick Motorsports GC Cody Giles - xX_Fluffy_Xx2 - Wood Brothers Gaming Josh Harbin - ThAbEaR_95 - Leavine Family Gaming Kyle Arnold - RED4424 - Germain Gaming Brandon Hanna - cheezuh - Roush Fenway Gaming Joe Gornick - JRM Gornick 7 - JR Motorsports Josh Parker - TheBolt_Parker18 - Gibbs Gaming Maxwell Castro - MaxBoost27 - Chip Ganassi Gaming Corey Rothgeb - Wurth_2 - Team Penske eSports Mike Braas - MikeRPM44 - Petty eSports Jason Mitchell - GoFasJason32 - GoFas Gaming TJ McGowan - Bags475 - JTG Daugherty Throttlers

As corridas acontecem nesta quarta-feira, às 21h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo no Motorsport.tv.

Galeria Lista eNASCAR Heat Pro League screenshot 1 / 4 Foto de: NASCAR / 704 Games eNASCAR Heat Pro League screenshot 2 / 4 Foto de: NASCAR / 704 Games eNASCAR Heat Pro League screenshot 3 / 4 Foto de: NASCAR / 704 Games eNASCAR Heat Pro League screenshot 4 / 4 Foto de: NASCAR / 704 Games

C. Fittipaldi relembra batida com companheiro: "Meu respeito por ele é zero"

PODCAST: Interlagos 80 anos: Templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?