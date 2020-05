Rixas, insultos raciais e demissões: pilotos 'reais' causam polêmica no mundo virtual

Desde o início da pandemia, a paralisação dos campeonatos levou as categorias ao mundo das competições virtuais, produzindo eventos e torneios com a participação de pilotos reais, virtuais e convidados. Porém, ao longo desse período, os eventos de eSport já acumularam uma boa quantidade de polêmicas.

De intrigas entre pilotos da Fórmula 1 e da Indy a demissões por uso de expressões de cunho racistas, relembramos os episódios que marcaram essa temporada de corridas virtuais até o momento.

SMI President Marcus Smith, NASCAR driver Bubba Wallace and Charlotte Motor Speedway Executive Vice-President and General Manager Greg Walter Photo by: Tim Southers

"Não levo isso a sério"

A primeira grande polêmica que tivemos com o eSport durante a pandemia veio da NASCAR. Na terceira prova do torneio virtual da categoria com os pilotos reais, realizada na pista de Bristol, Bubba Wallace simplesmente desistiu e saiu do jogo.

Nas dez primeiras voltas da corrida, Bubba já havia usado seus dois "resets", que reparava instantaneamente seu carro, mas acabou se envolvendo em outro incidente poucas voltas depois com Clint Bowyer. Em vez de continuar na prova, o piloto saiu do jogo.

"Tenham uma boa corrida", disse ele durante transmissão ao vivo no Twitch. "É por isso que não levo isso a sério. Paz!”.

Bubba chegou a postar uma mensagem em seu perfil oficial no Twitter falando que não ligava para as críticas que recebia nas redes sociais. Mas não contava com o que aconteceu em seguida.

Wallace: "Estou morrendo com as menções aqui. Arruinei o dia de tantas pessoas aqui desistindo... de um game. Bahaha. Um video-game. A vida na quarentena é dura."

Blue-Emu: "É bom saber onde você está. Tchau, tchau, Bubba. Estamos interessados em pilotos, não desistentes."

A Blue-Emu, marca de analgésicos que patrocinava o piloto na prova virtual e a equipe de Bubba na NASCAR não ficou nada satisfeita com a atitude e anunciou que não iria mais patrocinar o piloto.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Credit One Bank Photo by: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

A demissão de Kyle Larson

O caso mais sério até o momento envolve outro piloto da NASCAR, Kyle Larson. Em abril, Larson estava participando de uma corrida virtual na plataforma iRacing com outros colegas da categoria, quando foi pego falando um insulto racial em sua transmissão no Twitch.

Larson tentava se comunicar com seu spotter (responsável por orientar um piloto durante a corrida) e acabou soltando a seguinte frase: "Você não pode me ouvir?" Em seguida, "Hey... n.... (Hey, crioulo).”

Ainda durante a transmissão, as pessoas que assistiam alertaram Larson que seu microfone estava ligado e criticaram o piloto pela expressão usada. Já no dia seguinte, tanto a NASCAR quanto a Chip Ganassi, equipe de Larson, anunciaram que estavam suspendendo o piloto.

Pouco depois, a equipe anunciou a demissão de Larson, que foi substituído pelo veterano Matt Kenseth. O piloto se manifestou nas redes sociais pedindo perdão pelo que fez.

"Na noite passada cometi um erro e disse uma palavra que nunca, nunca deveria ser dita, e não há desculpa para isso. Não fui criado desse jeito. É uma coisa terrível de dizer. Eu sei que o dano é provavelmente irreparável e pagarei pelo meu erro".

Lando Norris drives a lap of the Interlagos circuit on his home simulator Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Rixa Indy - Fórmula 1

O penúltimo caso aconteceu no início do mês. Lando Norris foi convidado pela Indy para participar de uma das etapas de seu torneio virtual, que conta com a participação de pilotos do grid atual.

Norris estava liderando a corrida com duas voltas restantes, quando foi atingido por Simon Pagenaud, que estava lento em seu retorno à pista após a parada, deixando o piloto da McLaren ser espaço para reagir.

Pagenaud já havia se envolvido em uma batida algumas voltas antes, quando Norris foi ultrapassar Rahal e assumir a liderança, levando a um toque entre os pilotos da Indy. Nos boxes, Pagenaud disse: "Então vamos tirar o Lando, vamos fazer isso".

Apesar dos dois pilotos terem conversado após o fim da prova e Norris afirmar que Pagenaud se desculpou pelo incidente, os dois trocaram declarações nas redes sociais.

"Aquele cara ficou ressentido que um piloto de fora da Indy estava para ganhar uma prova da Indy. Isso estraga tudo", disse Norris no Twitch. "Talvez algumas pessoas não estejam levando tão a sério e acham que isso é apenas um jogo, que não importa

Já Pagenaud, postou no Twitter uma foto de seu cachorro no simulador com a legenda: "Acho que o Norman tem mais paciência ao volante que alguns de meus competidores na Indy no iRacing".

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Impostor na Fórmula E

O episódio mais recente vem se desenvolvendo ao longo dos últimos dias. No sábado, a Fórmula E realizou a quinta etapa de seu torneio virtual, o Race at Home Challenge, que tem o objetivo de arrecadar doações ao Fundo de Combate ao Coronavírus do UNICEF.

Na prova, realizada no circuito virtual de Berlim, o piloto da Audi, Daniel Abt se envolveu em uma polêmica, quando foi descoberto que ele havia colocado um piloto profissional de eSport em seu lugar. Tudo começou quando seus companheiros de categoria o acusaram da manobra, alegando que o alemão tinha com uma performance melhor que nas etapas anteriores.

Abt admitiu a trapaça e foi automaticamente desqualificado da prova e multado pela F-E em dez mil euros (cerca de R$60 mil), mas as consequências para o alemão não acabaram por aí.

Nesta terça-feira, em um espaço de poucas horas, Abt foi de suspenso pela Audi a demitido pela montadora. O piloto confirmou a informação em um vídeo divulgado em suas redes sociais que não continuaria mais correndo pela equipe na F-E.

Segundo Abt, a manobra surgiu em uma conversa com o piloto Lorenz Hoerzing e foi planejada como uma "brincadeira" que seria compartilhada com os fãs, mas que nunca imaginou que teria a proporção que acabou tomando.

F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de GPs virtuais na pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: Sainz está no nível da Ferrari? O espanhol pode dar certo?

PODCAST: Alain Prost: 'apenas' o vilão dos brasileiros ou gênio incompreendido?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: