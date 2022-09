Motorsport Games terá cinco ativações durante playoffs da NASCAR Cup Series 2022, incluindo a competição NASCAR Rivals

Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, Flórida - 27 de setembro de 2022 - O Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), líder no desenvolvimento, publicação e fornecimento de ecossistema de eSports no ramo de games de corridas pelo mundo, anuncia hoje uma série de cinco ativações in loco durante os playoffs de 2022 da NASCAR Cup Series.

Os finais de semana que o Motorsport Games estará presente são:

Talladega Superspeedway - YellaWood 500 (Domingo, 02 de outubro de 2022)

Charlotte Motor Speedway Roval - Bank of America Roval 400 (Domingo, 09 de outubro de 2022)

Homestead-Miami Speedway - Dixie Vodka 400 (Domingo, 23 de outubro de 2022)

Martinsville Speedway - Xfinity 500 (Domingo, 30 de outubro de 2022)

Phoenix Raceway - NASCAR Cup Series Championship (Domingo, 06 de novembro de 2022)

“O Motorsport Games sempre teve orgulho de suas ativações emocionantes e interativas nas pistas durante a temporada da NASCAR Cup Series, e essa série de cinco eventos serão as maiores até aqui", disse Jay Pennell, Brand Manager da NASCAR no Motorsport Games. “Os fãs poderão não apenas visitar nosso espaço de ativação para ter um bom momento jogando nossos games, mas também poderão competir por prêmios incríveis caso queiram. Não podemos esperar para ver quem fará as voltas mais rápidas e quem ganhará na corrida da NASCAR Rivals Championship".

As cinco ativações fornecerão à comunidade uma chance única de interagir com os produtos do Motorsport Games enquanto mostram as melhorias e desenvolvimentos que estão sendo feitos em sua biblioteca de jogos.

Em cada corrida, os fãs poderão jogar a Expansão 2022 do NASCAR 21: Ignition para PC e console. Adicionalmente, o título NASCAR Rivals, a ser lançado, estará presente para demonstração em Nintendo Switches.

Haverá ainda uma competição nas ativações, com um desses Switches dedicados à competições mata-mata do NASCAR Rivals. Cada competição acontecerá na mesma pista da ativação, e o game será colocado no modo mais difícil para toda a competição (hot lap, Split Screen e Race Now). As competições de hot lap acontecerão no primeiro dia de ativação de cada evento, registrando os oito tempos mais rápidos. Esses oito serão colocados em um chaveamento usando o modo Split Screen do NASCAR Rivals, sendo rankeados de acordo com os tempos. As corridas serão exibidas em uma TV ao lado do caminhão do Motorsport Games, com Dylan ‘Mamba’ Smith servindo como comentarista e mestre de cerimônias.

Os prêmios serão os seguintes:

O vencedor de cada evento classificatório (de Talladega a Martinsville) receberá um capacete autografado por BJ McLeod, um console Nintendo Switch, uma cópia de NASCAR Rivals, um meet and greet com McLeod e Matt Tifft, além de voos, acomodações e passes VIP para dois no Phoenix Championship Weekend.

O segundo colocado de cada evento classificatório (de Talladega a Martinsville) receberá um console Nintendo Switchm uma cópia de NASCAR Rivals, um meet and greet com McLeod e Tifft, e um card autografado por McLeod.

Após as etapas classificatórias, a competição vai para o Phoenix Raceway para a NASCAR Cup Series Championship. Durante este fim de semana, as competições de hot lap acontecerão no primeiro dia da ativação, similar aos outros eventos. Mas, em vez de mata-matas, o top quatro vai para a grande final do NASCAR Rivals Championship.

No total, oito pilotos competirão em uma corrida de 4% no Phoenix Raceway (22 voltas) e o gameplay continuará no modo mais difícil. Assim como nas classificatórias, Dylan ‘Mamba’ Smith será o comentarista e mestre de cerimônias. O campeão receberá dois passes VIP para a Daytona 500 de 2023, um prêmio de 10 mil dólares, um troféu customizado do nº 78 NASCAR Rivals Ford guiado por McLeod, e uma cópia pré-lançamento do game NASCAR 23 (quando for disponibilizado).

Além das competições, as ativações contarão com sessões de perguntas e respostas com Live Fast Motorsports e o piloto Gavan Boschele (apenas em Charlotte).