NASCAR 21: Ignition, do Motorsport Games, ganha uma atualização da temporada 2022 da NASCAR Cup Series

MIAMI, FLÓRIDA - 21 de setembro de 2022 - OMotorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), líder no desenvolvimento, publicação e provedor de ecossistemas de eSport oficial de categorias do automobilismo ao redor do mundo, anunciaram hoje uma atualização para o NASCAR 21: Ignition (“Ignition”), refletindo a temporada 2022 da NASCAR Cup Series. As atualizações ao jogo serão vistas no Race Now, Online Multiplayer e Paint Booth.

A atualização da temporada 2022 será disponibilizada para download a partir de 06 de outubro de 2022 para Sony PlayStation 4 e 5, Xbox One, Series S e X e PC através da loja da Steam. Para os donos do Ignition, tanto na versão Standard quanto Champions, a atualização será disponibilizada gratuitamente. Aqueles que não possuem seu próprio Ignition podem comprar o game por um valor reduzido (19,99 dólares), recebendo a instalação gratuita. Adicionalmente, NASCAR 21: Ignition - Victory Edition ainda está disponível, incluindo o Season Pass 1 (Conteúdo DLC 2021), a atualização da temporada 2022 e o Season Pass 2 (Conteúdo DLC 2022). Uma prévia das novas funções do jogo podem ser vistas no trailer aqui.

A atualização de 2022 do Ignition traz várias novidades. Os jogadores serão recebidos com novos elementos de interface, tornando os menus de navegação mais suaves. Uma atualização HUD também foi desenvolvida com novos indicadores de desgaste de pneus e indicadores de combustíveis para monitorar a situação do carro em tempo real. Além disso, os jogadores contarão com novas aberturas de transmissão, gravadas por Alex Hayden, narrador da Motor Racing Network. Os gamers também poderão acessar as pistas do calendário de 2022 da NASCAR Cup Series, tanto da temporada regular quanto dos playoffs. A lista de pilotos, equipes e esquemas de pinturas também foram trazidas, dando aos jogadores a versão mais atualizada do esporte. A atualização traz ainda os três modelos Next-Gen da Chevrolet, Ford e Toyota.

"A temporada 2022 da NASCAR é realmente histórica com a adição dos carros Next Gen, com grandes pilotos novatos que estão fazendo a diferença no grid, então é imperativo para nós replicarmos isso no game para os fãs", disse Jay Pennell, Gerente de Branding da NASCAR no Motorsport Games. “Entendemos que os jogadores podem estar desapontados pela falta de um título específico para este ano, mas queremos garantir que nossos erros do lançamento anterior não sejam repetidos. Por isso, essa atualização da temporada serve como ponte para nosso próximo título da NASCAR, que já está em desenvolvimento pelo Motorsport Games para incluir muitos dos pedidos de nossos fãs ao longo do último ano, A atualização de 2022 é um reflexo da situação atual da NASCAR e mal podemos esperar para dar sequência ao nosso trabalho, fornecendo a melhor experiência possível para nossos jogadores no futuro.

Para garantir que essa temporada histórica de 2022 da NASCAR seja acessível ao maior número de jogadores possível, o Motorsport Games também vai divulgar conteúdos de 2022 para o NASCAR Heat 5 e NASCAR Heat Mobile. Com essas atualizações, a temporada 2022 da NASCAR será refletida em todas as propriedades da NASCAR pelo Motorsport Games. Os jogadores poderão utilizar carros, pilotos e equipes da temporada 2022 da NASCAR Cup Series no Race Now e Multiplayer Online no NASCAR Heat 5 como conteúdo baixável através de compra. O NASCAR Heat Mobile também ganhará os pilotos, carros e equipes de 2022 de forma selecionável e comprável.

Para mais informações sobre a atualização da temporada 2022 do NASCAR 21: Ignition, por favor visite www.nascarignition.com. Para ficar de olho nas últimas notícias do Motorsport Games, visite www.motorsportgames.com e nos siga no Twitter, Instagram, e Facebook.