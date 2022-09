Motorsport Games e Frankie Zombie anunciam parceria para expandir ofertas de público com próximas ativações artísticas

Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, 29 de setembro de 2022 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), desenvolvedora líder de games de corrida, editora e fornecedora de ecossistemas de esports de séries oficiais de automobilismo em todo o mundo, anuncia hoje sua parceria com o artista contemporâneo Frankie Zombie. A parceria, feita em colaboração com a Live Fast Motorsports, verá uma série de ativações de caridade e um esquema de pintura personalizado para o Ford Mustang #78.

O esquema de pintura personalizado projetado por Frankie Zombie será exibido e conduzido pelo piloto BJ McLeod durante a NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400 em 23 de outubro em Homestead-Miami. Antes de assistir à corrida de McLeod, os fãs poderão baixar o esquema de pintura como parte do NASCAR 21: Ignition Victory Edition, DLC 2022 Throwback Pack, Season Pass 2 e Season Pass Complete para Xbox, PlayStation e PC através da loja Steam. Os players que comprarem o NASCAR 21: Ignition Victory Edition, Season Pass 2 ou Season Pass Complete terão acesso ao esquema personalizado em 6 de outubro, semanas antes do carro entrar na pista na vida real.

Além de projetar a pintura personalizada para uma corrida da NASCAR Cup Series, Zombie aparecerá em uma série de eventos de pintura ao vivo durante os finais de semana do Bank of America ROVAL 400 no Charlotte Motor Speedway (8 e 9 de outubro) e o já mencionado Dixie Vodka 400 no Homestead-Miami Speedway (22 e 23 de outubro). Nos eventos, dois capôs de carro adicionais feitas por Zombie serão sorteados para caridade, com os rendimentos sendo destinados à Speedway Children's Charity e à NASCAR Foundation, uma instituição de caridade líder que trabalha para melhorar a vida das crianças que precisam, a maioria nas comunidades da NASCAR, por meio do Speediatrics Children's Fund e do Betty Jane France Humanitarian Award.

"Estamos empolgados em iniciar nossa parceria com Frankie Zombie, pois isso impulsionará nossos esforços filantrópicos, respeitará a comunidade artística e fornecerá uma nova maneira de nossa comunidade interagir com o esporte", disse Jay Pennell, gerente de marca. Na Motorsport Games. “É uma prioridade contínua para a Motorsport Games adotar novas abordagens na expansão de nossas ofertas e eventos para o público, e sentimos que Frankie é a pessoa perfeita para ajudar a unir os fãs por meio de um apelo cruzado. Frankie é um artista gentil, e esperamos que esta próxima iniciativa não apenas dê as boas-vindas a uma nova comunidade no ecossistema Motorsport Games, mas também dê aos nossos fãs pré-existentes elementos ainda mais exclusivos e criativos para nossas ativações pessoais e ofertas de jogos.”

“Converter um stock car da NASCAR em uma obra de arte não é algo que você normalmente veria nem esperaria, e como fã de corridas de longa data, mal posso esperar para ver o design dando 400 voltas de corrida”, disse Frankie Zombie. “Estou animado em fazer parceria com a Motorsport Games e Live Fast Motorsports para dar vida a esses esquemas de pintura para os fãs e ajudá-los a ganhar uma nova apreciação pela arte e vice-versa. Encorajo todos a virem aos eventos de pintura ao vivo para fazer parte de algumas grandes iniciativas de caridade.”