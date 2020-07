NASCAR Heat 5 Gold Edition já está disponível para PS4, Xbox One e Steam

A 704Games e o Motorsport Games lançaram hoje oficialmente a Gold Edition do game NASCAR Heat 5 nos sistemas PlayStation®4, dispositivos Xbox One, incluindo o Xbox One X e no PC via Steam, por R$ 289,90.

A Gold Edition fornece aos players conteúdos exclusivos. A versão Standard do jogo estará disponível na sexta-feira, 10 de julho.

O NASCAR Heat 5 oferece a melhor experiência da NASCAR, com 34 pistas autênticas em todo o país em modo single player, tela dividida para dois jogadores e multiplayer online para até 40 pilotos. Junto com a estrela de capa, Chase Elliott, o NASCAR Heat 5 inclui todas as equipes, carros e pilotos oficiais da NASCAR Cup Series, bem como a NASCAR Xfinity Series ™, a NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series ™ e a Xtreme Dirt Series.

Galeria Lista NASCAR Heat 5 screenshot 1 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 2 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 3 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 4 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 5 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 6 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 7 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 8 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 9 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 10 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 11 / 12 Foto de: 704 Games NASCAR Heat 5 screenshot 12 / 12 Foto de: 704 Games

O NASCAR Heat 5 tem várias novidades e aprimoramentos de jogabilidade, bem como o Modo de Carreira mais profundo da franquia, com estatísticas aprimoradas e mais opções de personalização do que nunca. O jogo também adiciona desafios online e um novo modo de teste, permitindo aperfeiçoar sua configuração para cada pista.

A Motorsport Games estabeleceu uma parceria com a MAVTV Motorsports Network, a única rede de televisão a cabo nos EUA dedicada exclusivamente ao automobilismo, para transmitir os melhores momentos da eNASCAR Heat Pro League durante a segunda temporada. Para mais informações, visite www.nascarheat.com/enascar-heat-pro-league.

