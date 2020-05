NASCAR Heat 5 será lançado em julho com duas edições diferentes

A 704Games anunciou nesta quarta-feira a data de lançamento da mais recente atualização do game oficial da NASCAR.

A Gold Edition do NASCAR Heat 5, com conteúdo exclusivo de Tony Stewart, será lançado na terça-feira, dia 7 de julho, para PlayStation4, Xbox One, e PC, via Steam.

A Standard Edition, que tem Chase Elliott na capa, será lançada dia 10 de julho.

O que há de novo no NASCAR Heat 5?

O NASCAR Heat 5 apresenta todas as equipes, carros e pilotos oficiais da NASCAR Cup Series, Xfinity Series, Gander RV & Outdoors Truck Series e Xtreme Dirt Series.

Os jogadores podem competir em 34 pistas autênticas de toda a América do Norte no modo single player, dois jogadores, multiplayer em tela dividida e multiplayer online para até 40 jogadores.

O NASCAR Heat 5 se baseia nos fundamentos dos jogos anteriores com uma série de adições e aprimoramentos na jogabilidade. O Modo Carreira, agora com estatísticas detalhadas, permite que os jogadores percorram as várias categorias até chegar à Cup Series, ou iniciem já no time favorito. O novo modo de teste permite que os jogadores aperfeiçoem sua configuração de carro para cada pista.

NASCAR Heat 5 screenshot Photo by: 704 Games

A Gold Edition da NASCAR Heat 5, disponível para pré-venda agora, inclui conteúdo exclusivo com a presença de Tony Stewart, incluindo a capacidade de ter o ex-piloto como seu spotter no jogo, uma oferta de contrato de carreira exclusiva da Stewart-Haas Racing, esquemas de pinturas clássicos de Stewart.

NASCAR Heat 5 screenshot Photo by: 704 Games

