Após uma etapa de pré-temporada há duas semanas, o Ultimate Drift Games abriu oficialmente sua temporada na sexta-feira (15), na pista de Atlanta. Na fase classificatória do Grupo 1, mais de 50 competidores fizeram suas passagens, e sobrou emoção.

O líder do dia foi Henrique Garcia, que marcou 91 pontos de cem possíveis. Além dele, apenas Samuel Rennó e Gustavo Chagas chegaram à casa dos 90. Mesmo assim, a competitividade foi um dos pontos altos: dos 31 pilotos que pontuaram, 21 deles ficaram acima dos 70.

O traçado é mais complicado que o do evento anterior, em Interlagos, razão pela qual as notas tendem a ser mais baixas nesta etapa - na pista virtual de São Paulo, foi registrado um recorde de 99 pontos na fase eliminatória.

Além de subidas, descidas, curvas bastante travadas e uma curva “cega”, a área de lançamento em Atlanta é bastante desafiadora, por ficar em uma reta longa que faz os carros ganharem muita velocidade antes da primeira tomada de curva.

Neste sábado acontece a segunda parte da fase classificatória, que teve um total de 114 competidores inscritos. Avançam diretamente para a final os 30 mais bem classificados. Os pilotos que terminarem entre a 31ª e a 46ª posições disputam a repescagem.

O domingo é o dia das batalhas: serão realizadas disputas em mata-mata com os carros acelerando em duplas por duas passagens, com os pilotos se alternando entre líder e perseguidor. A repescagem abre o dia, a partir das 10h, e classifica mais dois para a chave final. A decisão da etapa de Atlanta do Ultimate Drift Games começa às 14h.

Esta é a primeira das quatro etapas da versão virtual do novo Ultimate Drift, evento chancelado como Campeonato Brasileiro de Drift em 2020. O campeão do Ultimate Drift Games terá como prêmio um dia de drift contra um piloto profissional, acelerando um Nissan 370Z biturbo. Todos os participantes do Ultimate Drift Games têm ingressos para todas as etapas das corridas reais deste ano.

Você pode acompanhar as transmissões do Ultimate Drift Games no canal oficial da categoria no YouTube e aqui no Motorsport.com.

Veja como ficou o resultado das classificatórias do Grupo 1:

Henrique Garcia 91 Samuel Rennó 90 Gustavo Chagas 90 Gabriel Machado 87 Vitor Clemente 86 João Vitor Alves 85 Marchetto 85 Lessa 84 Miyanishi 82 Trentone 82 Nobru Marques 82 Fred Monteiro 81 MiojoDrift 80 Igor Cruz 78 Erick de Oliveira 77 Moita 77 Daniel Bonissoni 72 Felipe Corrêa 71 Jhonatan Pereira 71 Dudu Guimarães 71 Anderson Henrique 71 Leo Ludwig 69 Sebben 67 Lucato 66 Fabiano Pessanha 65 Gabriel Moises 64 Filippo Pequini 60 Leonardo Lopes 59 Carioca 57 João Meireles 54 Luanzinho 48

Confira o cronograma da etapa deste final de semana:

Sábado, 16 de maio

15h – Classificatória – Grupo 2

Domingo, 17 de maio – Fase final

10h – Repescagem

14h – Batalhas finais

