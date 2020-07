O principal campeonato de automobilismo virtual do país completa nesta semana metade da sua temporada com uma etapa em Barcelona. Depois de correr em Interlagos e Le Mans, o grid da Porsche Esports Carrera Cup acelera em uma pista onde a Cup Brasil já esteve, em 2013.

Às 21h desta quarta-feira (22) os 40 principais pilotos de automobilismo virtual do Brasil, entram em seus cockpits para tentar tirar Erick Goldner da liderança. O piloto, que corre com cores da Shell, assumiu a liderança do campeonato em Le Mans, seguido de perto por Gustavo Ariel e Eduardo Borgert.

Os 4.655m do Circuito da Catalinha prometem disputas dignas do tamanho da história do traçado, que é atualmente um dos principais palcos do esporte a motor no mundo, recebendo todo ano a F1 tanto para o GP da Espanha quanto para os testes de pré-temporada.

A Carrera Cup virtual é um campeonato exclusivo para profissionais dos simuladores. Foram classificados 40 competidores com iRating superior a 3.000 pontos e eles têm liberdade para definir os melhores setups de seus carros conforme as pistas do campeonato.

Os pilotos competem com o Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos modelos usados na Carrera Cup brasileira e na Porsche Supercup, campeonato mundial da marca, que realiza suas provas como evento suporte da F1 na Europa e América do Norte.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada no site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também pelos canais da categoria no YouTube e no Twitch, além do Motorsport.com.

Veja como está a classificação da Porsche Esports Carrera Cup

Erick Goldner – 106 Gustavo Ariel – 100 Eduardo Borgert – 94 Márcio Campos – 88 Jeff Giassi – 84 Renan Azeredo – 71 Rodrigo Baronio – 70 Luiz Felipe Tavares – 67 Neto Nascimento – 67 Cesar Froener – 64

