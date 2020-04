Programe-se: as melhores provas de eSports para assistir em abril

Com os principais campeonatos do esporte a motor do mundo paralisados pela pandemia do Covid-19, as categorias e os pilotos estão mais presentes que nunca nas competições virtuais. Por isso montamos um calendário com o que terá de melhor nas pistas virtuais neste mês de abril.

São eventos organizados pela Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e Indy, além de provas de endurance como as 24 Horas de Nurburgring. Veja o calendário abaixo:

NASCAR Esports Short Track iRacing challenge

Dia: Entre 06 e 09 de abril

Entre 06 e 09 de abril Game: iRacing

iRacing Competidores: Pilotos da NASCAR como Kyle Busch, Denny Hamlin e Dale Earnhardt Jr.

Por que ver? Serão quatro noites consecutivas de ação virtual da NASCAR. Entre segunda e quarta, seis pilotos diferentes competirão em duas corridas contrarrelógio em carros da NASCAR Cup. Os dois melhores de cada noite seguirão para a prova final pelo título na quinta-feira.

Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet Photo by: Dreyer & Reinbold Racing

IndyCar iRacing Challenge - Terceira Etapa



Dia e Hora: Sábado, dia 11, 19h30

Sábado, dia 11, 19h30 Game: iRacing

iRacing Competidores: A maioria do grid da Indy Car, como o atual campeão Josef Newgarden, além de Alexander Rossi e os novatos de 2020, Scott McLaughlin e Felipe Nasr

Por que ver? A terceira etapa do torneio virtual da Indy será realizada em uma pista que os pilotos escolherão. 25 pilotos já confiraram presença, como a maioria do grid atual, além do ex-F1 Scott Speed.

MotoGP Virtual Race - Segunda Etapa



Dia: Domingo, dia 12 de abril

Domingo, dia 12 de abril Competidores: Pilotos do grid da MotoGP como os irmãos Marc e Álex Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Álex Rins participaram da primeira etapa

Por que ver? A primeira etapa do torneio virtual da MotoGP atraiu não apenas os pilotos mas também os fãs e foi transmitida por diversos canais de televisão e streaming do mundo. A segunda etapa usará o circuito do Red Bull Ring, na Áustria.

Dirt Rally 2.0

World RX Invitational Series - Primeira Etapa

Dia: Sábado, 18 de abril

Sábado, 18 de abril Game: DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 Competidores: Pilotos do Mundial de RX e gamers de DiRT

Pilotos do Mundial de RX e gamers de DiRT Transmissão: Motorsport.tv, YouTube, Facebook e Twitch

Por que ver? Um campeonato virtual do Mundial de Rallycross vai utilizar o game DiRT Rally 2.0. Alguns dos principais pilotos do Mundial vão competir contra gamers conhecidos do jogo. A classificação é aberta para todos com um PC. Essa etapa no Circuito da Catalunha será apenas a primeira de muitas.

IndyCar iRacing Challenge - Quarta Etapa

Dia e Hora: Sábado, dia 18, 19h30

Sábado, dia 18, 19h30 Game: iRacing

iRacing Competidores: A maioria do grid da Indy Car, como o atual campeão Josef Newgarden, além de Alexander Rossi e os novatos de 2020, Scott McLaughlin e Felipe Nasr

Por que ver? Uma pista aleatória será usada na quarta etapa. Enquanto muitos dos pilotos são novatos no automobilismo virtual, a competição deve aumentar com os novatos se adaptando a esse novo mundo.

Le Mans Esports Series ‘Pro’ Individual - Sexta Classificatória

Dia: De 24 de abril a 03 de maio

De 24 de abril a 03 de maio Game: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Competidores: Aberto a todos os gamers

Por que ver? Enquanto os pilotos profissionais em equipes podem se classificar para a Le Mans Super Final, gamers individuais podem participar e garantir uma vaga das 24 Horas de Le Mans de 2020 ao fazer as voltas mais rápidas pelo circuito de Spa.

Le Mans Esports Series Pro Team - Quinta Etapa, com Motorsport Games

Dia: Sábado, 25 de abril

Sábado, 25 de abril Game: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Competidores: Red Bull, Lazarus, Equipe de eSports de Jean Alesi

Red Bull, Lazarus, Equipe de eSports de Jean Alesi Como assitir: Motorsport.tv, YouTube, Facebook and Twitch

Por que ver? É a etapa final da Pro Team do Le Mans eSports Series. Após essa rodada, as seis melhores equipes na classificação vão participar da Super Final, que será realizada nas 24 Horas de Le Mans. Os prêmios distribuídos totalizam 200 mil dólares.

iRacing 24 Horas de Nurburgring

Dia e Hora: Sábado, 25 de abril, a partir das 16h (horário de Brasília)

Sábado, 25 de abril, a partir das 16h (horário de Brasília) Game: iRacing

iRacing Competidores: Pilotos reais e virtuais

Pilotos reais e virtuais Como assistir: Site do iRacing e canal do YouTube

Por que ver? É um dos principais eventos do iRacing, que já atraiu pilotos da Fórmula 1 como Lando Norris e Max Verstappen no passado. Os melhores pilotos e equipes do automobilismo virtual participam, e o endurance virtual tem todos os dramas e intrigas do seu equivalente da vida real.

IndyCar iRacing Challenge - Quinta Etapa

Dia: Sábado, dia 25 de abril

Sábado, dia 25 de abril Game: iRacing

iRacing Competidores: A maioria do grid da Indy Car, como o atual campeão Josef Newgarden, além de Alexander Rossi e os novatos de 2020, Scott McLaughlin e Felipe Nasr

Por que ver? A quinta etapa do campeonato virtual da Indy usará o Circuito das Américas. A pista, que recebe a F1, fez sua estreia na Indy no ano passado, e causou muitas controvérsias sobre limite de pista. O novato Colton Herta se tornou o vencedor mais jovem de todos tempos da Indy. Agora ele vai correr contra seus companheiro de grid na versão digital da pista.

Team Redline’s Real Racers Never Quit



Dia: Toda segunda, quarta e sextaFriday 3 rd April

Toda segunda, quarta e sextaFriday 3 April Game: iRacing

iRacing Competidores: Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne já participaram das provas

Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne já participaram das provas Como ver: Site e canal do YouTube do Team Redline

Por que ver? A competição virtual está realizando provas três vezes por semana, com duas corridas disputadas a cada dia. Na primeira rodada, Max Verstappen e Lando Norris bateram enquanto lutavam pela liderança em Spa.

Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. Photo by: NASCAR Media

eNASCAR Pro Invitational iRacing Series

Dia: Segue o calendário da NASCAR

Segue o calendário da NASCAR Game: iRacing

iRacing Competidores: Vários dos pilotos da NASCAR Cup Series, incluindo pilotos aposentados como Dale Earnhardt Jr e Bobby Labonte

Por que ver? A NASCAR está substituindo seus eventos reais com corridas virtuais, que nos Estados Unidos estão sendo transmitidas na TV, e as provas são realizadas na pista que a categoria correria no dia.

Lando Norris, F1 2019 screenshot Photo by: Veloce Racing

#NãoÉoGP, da Veloce com o Motorsport Games

Dia e hora: Domingo, dia 19 de abril

Domingo, dia 19 de abril Game: F1 2019

F1 2019 Competidores: Pilotos como Lando Norris, Esteban Gutiérrez, Nicholas Latifi e Artem Markelov além de personalidades como Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid já participaram

Por que ver? A categoria foi o primeiro evento de substituição anunciado após o cancelamento do GP da Austrália, e conta com a presença de pilotos reais e virtuais, além de pessoas de fora do mundo do esporte a motor. As três primeiras rodadas animaram os fãs com corridas frenéticas e momentos de drama. Nos próximos dias deve ser divulgado a lista de participantes da quarta etapa.

Grande Prêmio Virtual de Fórmula 1

Dia: Domingo, dia 19 de abril

Domingo, dia 19 de abril Game: F1 2019

F1 2019 Competidores: Lando Norris, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Pietro Fittipaldi participaram das duas primeiras etapas

Por que ver? A categoria virtual da própria F1 tem o objetivo de manter os fãs entretidos com uma lista de pilotos diferente do grid atual e com ênfase no entretenimento, ao invés de corrida virtual de alto rendimento. A primeira etapa contou com a participação do ex-One Direction Liam Payne, o ex-atleta olímpico Chris Hoy e o golfista Ian Poulter, correndo ao lado de pilotos reais e virtuais. A terceira etapa usará o circuito de Xangai, na China, a primeira prova adiada pelo Covid-19.

GALERIA: Veja como são as provas virtuais da F1

Galeria Lista F1 2019 screenshot 1 / 12 Foto de: Veloce Racing Virtual Bahrain Gran Prix 2 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 3 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 4 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 5 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 6 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 7 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 8 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 9 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 10 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 11 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Grand Prix 12 / 12 Foto de: YouTube screen grab

VÍDEO: Por que a Aston Martin voltará para a Fórmula 1 em 2021

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?