Sage Karam supera Rosenqvist na primeira prova virtual da Indy

Sage Karam, piloto da Dreyer & Reinbold Racing, venceu o IndyCar iRacing Challenge de Watkins Glen, a primeira de seis corridas organizada pela Indy no automobilismo virtual.

O piloto de 25 anos largou na pole e dominou a corrida junto com Felix Rosenqvist, perdendo a ponta apenas durante as duas paradas obrigatórias.

Onze segundos atrás chegou Will Power, da Penske, em terceiro, com o companheiro de equipe, Scott McLaughlin, em quarto. O campeão do Supercars Australiano segurou Oliver Askew, que teve que se conformar com o quinto lugar.

Os brasileiros tiveram desempenho discreto. O melhor deles foi Felipe Nasr, na 15ª colocação e Tony Kanaan abandonou.

O atual campeão da Indy, Josef Newgarden foi o sétimo, enquanto que o heptacampeão da NASCAR, Jimmie Johnson, terminou na 16º posição.

"Foi muito divertido, e foi ótimo poder dar aos fãs algo para assistir", disse Karam após a corrida. "É o único esporte que o mundo pode realmente fazer no momento. O carro parecia muito bom na frente, então, esperançosamente, quando chegarmos às corridas reais, podemos replicar isso.”

A próxima etapa será no circuito de Barber, no Alabama, no próximo sábado. No dia 11 de abril o local da disputa será decidido por votação entre os pilotos, um sorteio definirá a pista no dia 18 de abril, Austin sediará outra prova no dia 25 do mesmo mês e no dia 2 de maio, o último evento, será em uma “pista dos sonhos” que não faz parte do calendário da Indy.

