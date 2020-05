O evento extracampeonato do Ultimate Drift Games pode ser considerado um sucesso. No total, mais de cem competidores aceleraram na pista de Interlagos em um final de semana intenso de drift, que terminou com a vitória de Victor Alves. E agora a categoria parte para a etapa de abertura

Com alguns ajustes desde a prova anterior, a abertura oficial do campeonato será realizada na pista de Atlanta (EUA). O campeonato já bateu a marca de 100 inscritos para o evento, colocando o Ultimate Drift Games como um dos maiores torneios virtuais de drift do mundo.

Entre os inscritos, estão pilotos especialistas no drift virtual, e pilotos das máquinas reais que aceleram no Brasil e no mundo, contando inclusive com alguns competidores regulares do Ultimate Drift. Neste ano, o evento foi chancelado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e vale como o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Com formato um pouco diferente das etapas regulares do Ultimate Drift, o evento terá três dias de duração, um a mais do que o anterior, e que contou com quase nove horas de duração para todas as baterias preliminares.

Desta vez, as classificatórias serão divididas entre sexta e sábado. Cada piloto fará duas passagens individuais, e os 30 com as notas mais altas avançam diretamente para a chave final.

Na manhã de domingo começam as batalhas, com os carros competindo lado a lado em duas passagens. Os pilotos se alternam como líder e perseguidor e passa de fase o de melhor performance segundo avaliação dos juízes. A repescagem classifica dois competidores para a chave final. À tarde, os 32 finalistas disputam o título, sempre no sistema de mata-mata.

Todos os inscritos para o Ultimate Drift Games terão ingressos gratuitos para todas as etapas do Ultimate Drift em 2020. O vencedor do campeonato ganha um dia de drift com um Nissan 370Z biturbo e vai desafiar um competidor do campeonato regular.

As batalhas serão transmitidas pelos canais do Ultimate Drift no Facebook e Youtube, a partir das 19h de sexta. No sábado o evento tem início às 15h. No domingo, dia decisivo da etapa, as atividades começam às 10h com a repescagem e as batalhas finais acontecem a partir das 14h.

