A última etapa do Desafio Virtual das Estrelas, torneio beneficente que reúne grandes nomes do automobilismo brasileiro, será disputada no Autódromo de Interlagos, circuito que completa 80 anos nesta semana. A decisão do campeonato, que já teve mais de 50 pilotos incluindo nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Felipe Nasr e Pietro Fittipaldi, fará parte dos eventos oficiais em comemoração ao aniversário de Interlagos.

Inspirados no "Race for the World", ao longo da competição, os pilotos do Desafio Virtual das Estrelas ajudam a promover doações para campanhas de solidariedade. Como parte da celebração oficial aos 80 anos de Interlagos, os pilotos vão divulgar a campanha “Cidade Solidária", promovida pela Prefeitura de São Paulo. Todo campeonato foi feito de forma beneficente, ajudando a divulgar o combate ao novo coronavírus por instituições como a Fundação Oswaldo Cruz.

Competidores brasileiros que disputam outras categorias internacionais também têm se destacado na competição. É o caso de Felipe Drugovich, líder do campeonato, Caio Collet, vice-líder, Enzo Fittipaldi, Dudu Barrichello, Gabriel Bortoleto, Kiko Porto, Matheus Leist e Leo Lamelas.

Assista ao Desafio Virtual das Estrelas AO VIVO

PODCAST: Interlagos 80 ano: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?