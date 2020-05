WRX Virtual é lançada em parceria com Motorsport Games

O primeiro evento será realizado no domingo, dia 31 de maio, usando o circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, antes de continuar na Noruega, Suécia e África do Sul.

Os eventos virtuais contarão com a mistura de pilotos do World RX e convidados de outras categorias do esporte a motor. Os competidores de eSports também estarão presentes.

Os 10 melhores competirão em semi-finais e finais que serão adicionadas de última hora, juntamente com as finais para os pilotos do mundo real.

Cada evento será composto por 22 corridas e formará um show de duas horas e meia no Facebook do World RX e YouTube, bem como no Motorsport.tv.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso que tivemos em trazer a emoção de rallycross para nossos fãs durante esse período e estamos animados para estender a ação ainda mais", disse Paul Bellamy, vice-presidente sênior de eventos de automobilismo da IMG.

"Gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros, pilotos e fãs por apoiarem esse novo formato e esperamos oferecer mais opções no futuro."

"Os dois eventos anteriores do World RX mostraram que existe o desejo de competir e assistir a conteúdo de RX virtual", disse Ross Gowing, diretor de jogos de Rally DiRT da Codemasters.

"É ótimo ver os melhores pilotos competindo no DiRT Rally 2.0 com a mesma paixão e comprometimento que eles demonstram durante um fim de semana de corrida.”

"A Motorsport Games tem o prazer de estender nossa parceria com o Campeonato Mundial de Rallycross da FIA e a Codemasters para entregar o World RX Esports", disse Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games.

"A qualidade das corridas nos eventos anteriores, combinada com a produção, criou um verdadeiro espetáculo, mostrando por que a Motorsport Games é o parceiro de eSports preferido dos detentores de direitos."

