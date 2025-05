Compartilhar no Viber

FICAMOS POR AQUI!

Encerramos nossa cobertura em tempo real da corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1. Muito obrigado pela companhia, pessoal!

Esperamos todos no PÓDIO SPRINT, programa do Motorsport.com no YouTube que debate tudo sobre a etapa curta nos Estados Unidos. Te vemos lá!

Até a próxima!