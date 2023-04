F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Austrália em Tempo Real

07:44 Em uma classificação movimentada ontem, Max Verstappen conquistou a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila George Russell. Logo na sequência estão Lewis Hamilton e Fernando Alonso.



Sergio Pérez teve problemas ainda no Q1 e largaria em último. Mas a Red Bull optou por mexer no carro do mexicano e, com isso, ele sai do pitlane. Valtteri Bottas, que seria o 19º, tomou o mesmo caminho