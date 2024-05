Após mais uma exibição abaixo do esperado, agora no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, o mexicano Sergio Pérez volta a ter seu futuro questionado na Red Bull. Mas o chefe Christian Horner voltou a defender o piloto, afirmando que isso não influencia as negociações de uma renovação para 2025, mas evitando também dizer que ele está garantido.

Com os resultados do fim de semana, Pérez perdeu a vice-liderança do Mundial de Pilotos para Charles Leclerc, tendo sofrido para encontrar o ajuste ideal do RB20.

Pérez ainda não bateu Max Verstappen em classificações este ano ou sequer liderou uma volta de corrida em 2024, e sua performance se deteriorou recentemente, sendo eliminado no Q2 da classificação em Ímola - diferentemente do holandês e dos dois carros da RB. No domingo, ele foi apenas o oitavo, a 55s do tricampeão.

Mesmo assim, Horner diz não estar muito preocupado com o resultado, afirmando que foi apenas um "ponto fora da curva".

"Nossas simulações diziam antes da corrida que o P7 era o resultado esperado [caso] nada acontecesse, sem safety cars ou coisas do tipo", disse Horner. "Ele teve uma escapada na brita que lhe custou cerca de seis segundos, mas acho que isso foi o máximo que ele poderia tirar da posição de largada de hoje".

Essa performance vem em um momento na qual o futuro de Pérez na Red Bull ainda não está garantido para 2025. Horner admitiu que o timing foi infeliz, mas que ele deve considerar a imagem completa.

"É um calendário de 24 corridas. Ele teve um grande começo de ano, sua abordagem tem sido muito forte e ele mudou seu estilo um pouco este ano. Os resultados de hoje foram ditados pela classificação de ontem".

Com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, além de Carlos Sainz e outros, brigando pela vaga de Pérez, Horner acrescenrou que "sabemos exatamente onde estamos e quais são nossas opções. No momento que for correto para nós, vamos tomar a decisão sobre o futuro".

Quando questionado sobre o quão próxima a Red Bull estava finalizando os termos de um novo contrato com Pérez e se seria uma questão de apenas assinar, Horner deixou claro que um potencial acordo não está perto de ser fechado: "Checo sempre foi uma pessoa muito direta e reta para se negociar, então não espero que seja um problema".

