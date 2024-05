Chegou a hora! A Fórmula 1 segue acelerando neste fim de semana com uma das provas mais tradicionais de seu calendário: o GP de Mônaco, que marca o fim do primeiro terço da temporada 2024.

Uma semana após uma passagem movimentada por Ímola, a ação segue pelas ruas do Principado para a oitava etapa da temporada, de um total de 24 GPs previstos.

Com a vitória suada em Ímola, Max Verstappen chegou a 161 pontos no Mundial, 48 à frente do novo vice-líder, Charles Leclerc, que tem 113. Sergio Pérez, que teve uma prova apagada, caiu para terceiro com 107, contra 101 de Lando Norris e 93 de Carlos Sainz.

A etapa deste fim de semana segue o modelo adotado desde 2022, com os dois primeiros treinos livres sendo realizado às sextas-feiras, como nos demais GPs. Até então, as atividades da etapa começavam na quinta, seguindo uma tradição do Principado.

A Fórmula 2 também corre neste fim de semana, realizando a quinta etapa da temporada 2024. Após as corridas de Ímola, Zane Maloney lidera com 68 pontos, tendo cinco de vantagem para Paul Aron. Vencedor da prova do domingo, Isack Hadjar é o terceiro com 59. Dennis Hauger é o quarto com 41.

Após uma boa pontuação no fim de semana na Itália, Gabriel Bortoleto subiu para a quinta posição no campeonato, com 38. Já Enzo Fittipaldi, que vem de duas etapas zeradas, caiu para nono, com 32 pontos.

Para fechar, a Fórmula 3 acelera neste fim de semana com a quarta etapa de 2024. Leonardo Fornaroli lidera o campeonato com 52 pontos, contra 49 de Luke Browning, 45 de Dino Beganovic e Gabriele Mini e 41 de Oliver Goethe.

Diferentemente da F1, a F2 e a F3 iniciam seus finais de semana na quinta-feira, com os treinos livres.

Confira a programação do GP de Mônaco, etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP de Mônaco de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h40 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 08h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

PÓDIO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!