No único dia de treinos antes da segunda etapa da temporada e da rodada dupla do TCR Brasil e TCR South America, os pilotos inscritos na prova partiram para um shakedown e dois treinos livres em Cascavel.

O dia começou com o estreante Matías Rossi liderando o shakedown com o Toyota Corolla #17 da TTA. O experiente piloto argentino fez valer o conhecimento prévio do traçado dos anos de Stock Car para abrir o dia na liderança.



Porém o grande destaque do dia ficou por conta de outra estreia no grid. Pela primeira vez com o novo CUPRA Leon VZ TCR, Galid Osman registrou a melhor passagem, não só do dia, como da categoria na pista paranaense, ao marcar 01:05.407 no treino livre 1. A primeira atividade também contou com quatro equipes e quatro montadoras diferentes nas quatro primeiras posições, mostrando que a jornada será competitiva para todos os bólidos.



O segundo e último treino livre da etapa começou com a direção de prova determinando a condição de chuva em Cascavel, mas as condições foram melhorando ao longo da sessão e os pilotos conseguiram voltar aos pneus slick para suas últimas tentativas.

Marcos Regadas liderou boa parte da sessão e foi o destaque do dia pela Copa Trophy com dois top5, mas nos instantes finais Rossi assumiu a ponta e foi desbancado por Raphael Reis já na bandeirada por apenas 0.003s, encerrando novamente um treino equilibrado entre montadoras e equipes, com cinco organizações diferentes nas 5 primeiras posições e três montadoras também aparecendo no top5 da sessão.



O sábado será um dia mais curto para o TCR South America, com um treino pela manhã dedicado aos pilotos da Copa Trophy e um classificatório que define o grid de domingo às 12h. Durante a tarde o TCR Brasil realiza suas duas primeiras corridas da rodada dupla programada para a etapa.



"Terminamos o primeiro dia aqui em Cascavel como os mais rápidos, com o recorde da pista. O carro novo está funcionando muito bem. Ele está totalmente atualizado em relação à primeira etapa do ano, em Interlagos. Tudo funcionou muito bem e estou esperançoso para amanhã. Espero brigar pela pole e pelas vitórias nas duas corridas", disse Osman.



"A sexta-feira foi um pouco diferente, com várias condições diferentes de pista ao longo dos treinos, variando muito rapidamente do seco para o molhado. E a gente está enfrentando um desafio grande com os 40 kg de lastro. É um problema bom, que a gente está carregando por um bom motivo, mas acaba sofrendo mais na etapa. Precisamos entender melhor o carro, mas a gente conseguiu fazer um bom tempo. Dormir com o melhor tempo do último treino é bom, mas temos de manter os pés no chão. Vamos entender o acerto que, a partir de amanhã, é que começa a valer, com a classificação e duas corridas, e no domingo com a etapa conjunta do brasileiro e do sul-americano. O fim de semana é longo e está só começando. Vamos estudar bastante agora para ter um bom desempenho", relatou Reis.



"Não tenho nem o que falar da categoria, é tudo super bem organizado e impecável! A gente percebe que tudo funciona certinho e anda no horário planejado. Isso se espelha também na parte técnica, os carros são muito bem equalizados, todos andam apertados e o equilíbrio é um fator enorme, o que é um grande ensinamento para mim poder competir nessas condições. Estou feliz de ter vindo ao TCR e feliz também com os resultados que tivemos hoje, acredito que a gente esteja andando muito bem, tanto na Copa Trophy quanto na geral, principalmente pelo fato de nunca ter andado nesta pista com esse carro. É um sinal que estamos encaixando bem o trabalho com a equipe', falou Regadas.



"Foi um dia muito bom. Consegui terminar de conhecer o carro e me adaptar ao Corolla TCR. Já conhecia a pista de Cascavel por causa da Stock Car e isso ajuda muito. Foi um dia complicado pelas condições climáticas, as idas e vindas da chuva atrapalharam um pouco e nos fez ser um pouco mais cautelosos ao longo do dia. Agora temos boas expectativas para amanhã pensando no quali", apontou Rossi.



"Estou contente. Foi um dia feliz para mim pois chego a uma categoria nova, que me recebeu de braços abertos e com isso me sinto muito bem. Sobre o dia de trabalho: foi dificílimo porque o circuito é novo para mim, é muito desafiador e rápido. O curvão 1 exige muito do piloto, assim como a última curva. E as condições de clima também foram um fator, pois o dia ficou permanentemente úmido, com algumas poças, que faziam o carro ficar traseiro. As condições foram muito difíceis todo o dia, mas conseguimos trabalhar da melhor maneira o carro, sem cometer erros. Foi um primeiro dia produtivo, pensando amanhã na classificação", ponderou Pernia.



"Cuidamos muito do carro no treino 1, pois estava molhado em alguns trechos e não queria arriscar nada. Tivemos um bom rendimento, mas com cautela pelas condições climáticas. No segundo treino, quando saía para minha volta rápida, peguei bastante tráfego e perdi tempo. Vamos esperar amanhã a classificação e ver o que acontece", disse Casella.



INSCRITOS



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#37 Guilherme Reischl (BRA)* B



COBRA RACING TEAM

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B

#47 Norberto Fontana (ARG)



SQUADRA MARTINO

#3 Rodrigo Baptista (BRA) B

#34 Fabio Casagrande (BRA)* B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#15 Enrique Maglione (URU)* B



PMO RACING

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#44 Leonel Pernia (ARG)

#27 Marcos Regadas (BRA)* B



TOYOTA TEAM ARGENTINA

#17 Matías Rossi (ARG) B



PALADINI RACING

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#73 Diego Gutiérrez (ARG)*



* Copa Trophy

B TCR Brasil

LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!