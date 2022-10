F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Cidade do México em Tempo Real

Neste domingo, a Fórmula 1 realiza a 20ª etapa, de 22, do calendário de 2022, na Cidade do México. Com o traçado do Autódromo Hermanos Rodríguez sendo o mais alto em relação ao nível do mar e com as primeiras filas formadas por Red Bull e Mercedes, o antepenúltimo GP do ano promete fortes emoções.

No Motorsport.com você fica por dentro de toda a ação, agora pelo Tempo Real do GP da Cidade do México que você acompanha abaixo a partir das 16h50, horário de Brasília: