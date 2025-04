Novo recorde de Suzuka

O tempo de 1:27.052 não vai dando, por enquanto, somente a pole position do GP do Japão para Piastri, como é também um novo recorde do circuito de Suzuka. O australiano superou a marca de Vettel em 2019, quando o alemão cravou a ponta do GP do Japão com 1:27.064.