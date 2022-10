F1 AO VIVO: Acompanhe o TL2 para o GP dos EUA em Tempo Real

Depois de ver Carlos Sainz liderar o treino livre um, se dando melhor em cima da Red Bull de Max Verstappen, a Fórmula 1 volta às pistas para a segunda sessão de práticas nos Estados Unidos - e com um detalhe: o TL2 vai contar com 90 minutos. Os pilotos irão testar pneus protótipos da Pirelli (era para ter acontecido no GP do Japão mas as chuvas impediram).

