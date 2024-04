Na primeira volta do GP do Japão de Fórmula 1, o veterano australiano Daniel Ricciardo, da RB, colidiu com o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, e o incidente gerou bandeira vermelha, interrompendo a corrida em Suzuka.

Ricciardo e Albon largaram próximos no meio do pelotão e, no meio do primeiro setor, notabilizado pelos estreitos Esses em Suzuka, o australiano reagiu à presença de um competidor à esquerda e convergiu para a direita, atrapalhando o ponto de tangência do colega anglo-tailandês. Assim, ocorreu a batida.

