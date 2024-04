Nesta madrugada de domingo no Brasil, foi realizado o GP do Japão de 2024, quarta de 24 etapas da temporada da Fórmula 1 neste ano. E quem venceu em Suzuka foi o atual tricampeão consecutivo, Max Verstappen, holandês da Red Bull.

A corrida

Logo após a largada, o australiano Daniel Ricciardo, da RB, e o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, colidiram. A prova foi interrompida e, na relargada, o pelotão saltou sem maiores incidentes, com o japonês Yuki Tsunoda, da RB, recuperando as posições que havia perdido inicialmente.

Verstappen consolidou a liderança. Na volta 13 de um total de 53, as duas McLarens já haviam trocado seus pneus, inaugurando a rodada de pits do top 10. No giro seguinte, o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, fez seu segundo pit stop -- o primeiro foi na bandeira vermelha --, voltando em oitavo.

Na 16ª volta, pits de Sergio Pérez, mexicano da Red Bull, e Carlos Sainz, espanhol da Ferrari. No giro seguinte, foi a vez de Verstappen. Pouco depois, foi a vez de Lewis Hamilton e George Russell, britânicos da Mercedes, fazerem seus pits. No meio do pelotão, brigas pontuais, mas não decisivas. Pits limpos.

No fim das contas, Verstappen venceu, à frente de Pérez. Vencedor do GP da Austrália, Sainz completou o pódio. A próxima etapa da F1 2024 é daqui a dois fins de semana, com o GP da China, que volta ao calendário pela primeira vez desde a temporada 2019 da elite global do esporte a motor.

Resultado

Cla Nº Piloto Carro / Motor Voltas Dif. 1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 53 - 2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 53 -12.535 3 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 53 -20.866 4 16 Charles Leclerc Ferrari 53 -26.522 5 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 53 -29.700 6 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 53 -44.272 7 63 George Russell Mercedes 53 -45.951 8 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 53 -47.525 9 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 -48.626 10 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 52 - 11 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 52 - 12 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 52 - 13 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 52 - 14 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 52 - 15 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 52 - 16 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 52 - 17 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes 52 - - 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 12 - - 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 0 - - 23 Alexander Albon Williams/Mercedes 0 -

