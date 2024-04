Com o alto desgaste de pneus de Suzuka fazendo com que uma única parada seja praticamente impossível (a menos que tenhamos um longo período de safety car), as equipes de Fórmula 1 vão ter que se esforçar para tentar descobrir a melhor maneira de traçar a estratégia através das várias combinações de macio/médio/duro que estão em jogo.

As temperaturas mais frias do que o normal de uma corrida em Suzuka em abril significam que o pneu macio - que é confortavelmente mais rápido do que o médio - tem vida suficiente para se tornar uma opção para a corrida - enquanto a superfície mais áspera da pista manteve a degradação alta para os outros compostos.

E como o médio e o duro não estão muito distantes em termos de desempenho, as coisas parecem estar muito mais abertas do que normalmente estão.

O caminho mais lógico e seguro é usar um médio/duro/duro, já que esses dois compostos ofereceram a melhor consistência até agora durante os treinos limitados.

No entanto, como explica Mario Isola, chefe da Pirelli, o macio foi um obstáculo, pois pode proporcionar uma vantagem bastante significativa se for usado na largada.

"O macio é 1 ou 1,2 segundos por segundo mais rápido que o médio. Isso significa que, se você quiser obter uma vantagem no início da corrida com um composto que ofereça muito mais aderência, você deve usá-lo."

"É claro que você tem um primeiro stint mais curto, cerca de 10 voltas, mas depois pode planejar uma estratégia com o macio/duro/duro- especialmente com um potente undercut."

Mas essa combinação não é uma opção que todas as equipes possam usar, com as escolhas de alocação já deixando a Red Bull, a Ferrari e a Aston Martin com apenas um pneu duro disponível para a corrida.

Isso significa que a média tem que entrar em ação para elas, e a degradação pode precisar ser mais gerenciada, especialmente se a pista ficar mais limpa na manhã de domingo, com chuvas leves previstas para Suzuka.

Opções bem abertas

No ano passado, Max Verstappen venceu com uma estratégia médio/médio/duro, mas o fato de o macio ser uma opção pode significar que as coisas serão diferentes desta vez.

Planejar a melhor maneira de usar os pneus se as equipes não tiverem dois duros está longe de ser claro - macio/duro/médio pode ser uma maneira de fazer isso, ou até mesmo trocar e usar médio/duro/macio - para liberar o macio quando o carro estiver mais leve.

Também não é impossível que as equipes optem por abandonar totalmente o pneu duro, especialmente se as condições da pista estiverem diferentes no momento do início da corrida.

Isola acrescentou: "Macio/médio/médio é possível. Veremos as características do circuito amanhã, porque ainda há a possibilidade de chuvas leves pela manhã e, se tivermos chuvas leves, sabemos que o circuito vai mudar.

"Acredito que mais ou menos todo mundo tem dois conjuntos de pneus médios, portanto a estratégia é viável. Mas o fato de termos 13 carros com dois conjuntos de duros em sua alocação é uma indicação clara de que o duro é um composto que eles usarão na corrida. Caso contrário, eles teriam se livrado do duro assim que pudessem."

"É difícil indicar uma única estratégia mais rápida porque ela dependerá muito da posição na pista e da situação após a largada", disse ele.

"Para mim, isso é muito mais interessante porque, pelo menos, veremos as equipes e seus engenheiros de estratégia tendo algumas dores de cabeça amanhã."

George Russell foi um dos pilotos que considerou difícil prever o caminho que todos escolheriam seguir.

"Vai ser interessante amanhã", disse ele. "Acho que quando você olha para os pneus restantes, temos dois duros e um médio. Acho que a Ferrari e a Red Bull têm apenas um duro. Fernando só tem um duro e um médio, então ele terá que fazer um stint com o macio. Portanto, haverá muita variedade entre os dez primeiros carros."

Embora quase ninguém esteja prevendo que a Red Bull não na frente, é a luta atrás que pode trazer algumas surpresas.

Boas notícias para a McLaren?

Com base na opinião da Pirelli de que ter dois pneus duros pode ser o caminho a seguir para minimizar os riscos de alta degradação, isso pode ser uma notícia especialmente boa para a McLaren - que tem Lando Norris em terceiro no grid.

Na verdade, o diretor da equipe da McLaren, Andrea Stella, achava que a promessa de longo prazo da Ferrari nos treinos não era motivo de preocupação, pois ele sugeriu que sua própria equipe estava de olho na melhor posição entre as demais.

"Suspeito que eles [Ferrari] podem ter consumido um pouco menos de combustível do que a Red Bull", disse ele. "A Red Bull parece forte aqui, então ficarei surpreso se houver um carro que seja claramente mais rápido em uma corrida longa.

"Se a Ferrari fosse claramente mais rápida [na corrida longa], então poderia ser uma diferença de combustível. Este é um dos maiores efeitos de combustível da temporada, porque se você tiver 10 quilos a menos, isso representa entre três e quatro décimos. Então, se forem 20 quilos, já é uma categoria completamente diferente."

Stella acha que o pneu médio mostrou níveis preocupantes de degradação, e é por isso que sua equipe decidiu se juntar à Mercedes e manter dois conjuntos de pneus duros.

"Tentamos fazer algumas corridas longas no TL1 com o pneu médio e vimos o que esperávamos: a degradação é alta", disse ele.

"Achamos que nossa alocação de pneus com dois pneus duros é favorável e veremos amanhã se essa é uma boa ideia ou não.

"Há alguns carros que têm dois médios: como Ferrari, Red Bull e Aston, e acho que eles foram até mesmo 5/1/1 [macio/médio/duro], então eles potencialmente começarão com macios, então veremos vários cenários amanhã. Os pneus podem ser um fator."

"Mas achamos que, pelo que vimos com as corridas com alto consumo de combustível, devemos estar no meio.", avaliou.

