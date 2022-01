Carregar reprodutor de áudio

Um avião caiu na fazenda de Nelson Piquet nesta segunda-feira (31), no Distrito Federal. O monomotor TBM700N tinha cinco pessoas, sendo um bebê, e segundo o portal R7 os bombeiros relataram que ninguém se feriu. Por precaução, a criança e a mãe foram para o hospital por meios próprios.

A reportagem também relatou que os integrantes da aeronave seriam amigos de Geraldo Piquet, irmão do tricampeão mundial de Fórmula 1. Nelson era um dos integrantes do monomotor.

Segundo os bombeiros, o avião teria sofrido com uma rajada de vendo no momento do pouso, o que acabou deslocando da pista e fazendo a aeronave sair da área asfaltada.

"Tivemos uma queda de aeronave na região do Jardim Botânico, na Fazenda do Piquet. Havia cinco pessoas na aeronave incluindo o piloto, mas todos estavam ilesos. Por precaução, mãe e bebê que estavam na aeronave, foram para uma unidade de saúde por meios próprios", informou o corpo de bombeiros.

O monomotor está registrado como propriedade de Renato Joner, e não tinha autorização para fazer táxi aéreo, segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A aeronave foi fabricada em 2010, e estava registrada na categoria para serviços aéreos privados e tinha autorização para fazer voos noturnos.

