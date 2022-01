Carregar reprodutor de áudio

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, acredita que Sergio Pérez é melhor que Valtteri Bottas em termos de ultrapassagens, área na qual ele crê que o finlandês seja um "perdedor". O mexicano tornou-se piloto da equipe austríaca na Fórmula 1 em 2021, substituindo Alexander Albon, e apesar de um bom ano, teve inconsistências.

Ele contribuiu para o título de Max Verstappen. Em particular, me Abu Dhabi, onde foi essencial para o título do holandês ao segurar seu Lewis Hamilton de forma limpa e permitir a aproximação do companheiro de escuderia. No entanto, teve classificações ruins, mas conseguiu compensar as perdas na corrida.

“Está claro para nós que atualmente não há piloto que possa enfrentar Verstappen na qualificação", comentou Marko em entrevista ao site Autorevue. "Perez correu no mesmo nível dele em um certo número de corridas, mas isso foi ofuscado por ele ter que se recuperar da posição de largada no grid."

"No entanto, Checo não é como Bottas. A grande diferença é que Valtteri é um 'fracassado' na hora de ultrapassar. Ele é muito rápido, mas não consegue passar com tráfego", acrescentou.

Mesmo assim, o rigoroso chefão da Red Bull quer que ele se coloque regularmente à frente do pelotão, agora que já está mais acostumado com o carro.

"Ele está indo muito bem na corrida, mas precisa ser melhor na classificação", reiterou. "Partir da nona ou décima primeira posição não o ajuda na briga por pontos."

Pérez terminou a temporada de 2021 na quarta colocação do campeonato de pilotos e 190 pontos, 205,5 a menos que o campeão, Verstappen. Apesar de ter terminado atrás da dupla da Mercedes - Hamilton e Bottas - o mexicano agradou a equipe, que renovou seu contrato e garantiu mais tempo no cockpit, diferente dos casos de Albon e Pierre Gasly.

