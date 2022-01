Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 deve tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19 para todo os que participarem dos eventos de 2022. Isso significa que quem não tiver pelo menos duas doses na nova temporada não poderá mais entrar no paddock.

De acordo com reportagem da BBC, a nova política se aplicará a todos os envolvidos na organização da categoria, incluindo pilotos, membros das equipes, jornalistas e convidados para as corridas.

Todos os pilotos já estão vacinados. Portanto, as novas regras não os afetarão. O plano foi aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo (WMSC) no mês passado. Alguns países terão protocolos mais rígidos, os quais a F1 planeja cumprir integralmente.

Espera-se que a vacinação obrigatória relaxe restrições que entraram em vigor em 2020. Por exemplo, o número de testes de PCR no fim de semana será reduzido e o sistema de "bolha" específico da equipe será aliviado.

Covid-19 protective measures at the circuit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Um porta-voz da categoria confirmou que introduzirá uma obrigação da vacina na nova temporada.

"A Fórmula 1 exige que todos os participantes das corridas completem o processo de vacinação. Nenhuma exceção será dada a ninguém", disse ele.

No ano passado, o piloto de veículos médicos da FIA Alan van der Merwe ficou de fora das provas do Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi por não querer ser vacinado e não ter carteira de imunização.

