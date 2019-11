Acidente da F2 em Spa pode ajudar regras da F1 para 2020

A investigação do acidente que vitimou Anthoine Hubert no topo da Raidillon, em Spa-Francorchams, durante a etapa belga da Fórmula 2 estabeleceu uma escala sem precedentes das forças envolvidas na colisão.

Os dados coletados pela FIA foram apresentados em uma recente reunião do grupo de trabalho técnico da Fórmula 1, fórum onde se discutem os regulamentos, com as equipes conduzindo uma análise mais profunda.

Embora o prazo para a definição das normas de 2020 tenha sido aprovado em abril, ainda é possível fazer alterações relacionadas à segurança, especificamente em aspectos não estruturais, como a adição de painéis laterais adicionais ou o design do bico do carro, que é um componente "aparafusado".

Após uma investigação mais detalhada, é provável que em 2021 sejam introduzidos testes de impacto e requisitos de carga mais rigorosos, o que também pode ocorrer após o prazo normal antes do congelamento do regulamento.

As lições aprendidas também podem ser incorporadas em regulamentos futuros para a F2 e outras categorias.

"Agora está sendo investigado", disse o diretor técnico da Racing Point, Andy Green.

"Foi solicitado às equipes que realizassem uma análise dos desenhos de seus chassis para entender onde estão os padrões atuais em termos de resistência. Tenho certeza de que haverá mais discussões no próximo Grupo de Trabalho Técnico para analisar as próximas etapas”, completou.

"Foi um impacto massivo, esse é o resultado final. A energia envolvida foi absolutamente enorme, e o atual design do chassi, seja na F2 ou F1, não há como um chassi atual sobreviver a esse tipo de impacto. Não é como se estivéssemos um pouco fora, estamos bastante longe”.

“Houve muita força envolvida, então você precisa ter uma certa quantidade de força de absorção no bico do carro”.

"O bico funcionou como se esperava, mas a energia absorvida foi uma fração do que era necessário, então estamos pensando em aumentá-la para os carros do futuro, e tenho certeza de que, ao aumentar a resistência nas laterais do chassi, também tomaremos medidas nessa direção".

Green diz que as equipes da F1 apoiarão totalmente qualquer mudança.

"Definitivamente, isso pode ser levado em conta até 2021: nem todas as equipes discutem esse tipo de coisa, apenas começamos a trabalhar.”

"No momento, no fundo da mente de todos está o que podemos fazer até 2020. Nunca é tarde para adicionar um painel na lateral do chassi".