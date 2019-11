Hamilton crê no potencial da Red Bull em Singapura e reclama de “sauna” no carro

A sexta-feira da F1 em Singapura confirmou que o circuito é mais adequado para a Mercedes do que os anteriores. Depois do primeiro treino livre liderado por Max Verstappen, Lewis Hamilton deu tudo que tinha no segundo treino para ter a volta mais rápida com os dois melhores compostos e nas long runs.

"Foi um bom dia. Está muito quente, é sempre um choque para o sistema quando você traz o carro para cá. É acidentado, é uma volta longa, e estar dentro do carro é como entrar na sauna. Mas foi um dia positivo, concluímos nosso plano e continuamos a melhorar o carro. Estou muito feliz", resumiu o inglês quando saiu do W10.

A volta de Hamilton no TL2, 1min38s773, que ninguém conseguiu superar, parecia chegar à perfeição, embora ele estivesse muito satisfeito com isso, o #44 alerta que ainda podem melhorar mais: "Fazia tempo que não me sentia tão bem no carro, fiquei muito feliz. Gostei da volta, acho que o asfalto melhorou e os pneus funcionam bem."

"Mas há algumas áreas em que podemos melhorar, o que é sempre bom. E nada é perfeito, então tenho que estudar as áreas que podemos melhorar no carro, mas também aquelas que eu posso melhorar, como freios."

Explicando mais o que está procurando em uma volta, ele disse: "Quero todas as peças que formam o quebra-cabeça perfeitas. Estou procurando aquela volta especial como a que tivemos no ano passado. Este foi um bom começo, mas será difícil juntar tudo no sábado. Acho que as Red Bulls parecem muito rápidas, então estamos enfrentando um desafio emocionante."

Depois dessa referência a Red Bull e Verstappen, ele foi perguntado se seus rivais estavam onde achava, e ele respondeu: "Não sei onde eles estão, acho que meus rapazes vão me dar um resumo mais preciso. Eu fui o mais rápido, mas eles estavam muito perto de nós. Não sei se eles tiveram uma boa volta ou não, veremos amanhã."

