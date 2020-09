Alex Albon revelou que evita ficar conferindo a imprensa, porque não quer se distrair com especulações sobre seu futuro com a Red Bull na Fórmula 1. O tailandês teve sua continuidade questionada porque tem lutado para acompanhar o ritmo de seu companheiro, Max Verstappen.

Mas, depois de muita espera, Albon finalmente conseguiu seu primeiro pódio na F1, com um terceiro lugar em Mugello.

Enquanto isso, Pierre Gasly, o homem que ele substituiu na Red Bull em meados de 2019, reconstruiu sua reputação com uma forte temporada na AlphaTauri - com destaque para a vitória no GP da Itália.

Albon disse que não está preocupado com especulações negativas e acredita no apoio do chefe de equipe, Christian Horner, e do consultor, Helmut Marko. “Eu não olho para a mídia”, disse ele. “Eu sei que sempre vai haver conversa sobre isso. É um tema quente para vocês. Você meio que segue em frente”.

“Minha confiança vem de falar com Christian ou com o Dr. Marko pessoalmente. E sinto muito apoio dos dois, de toda a equipe também. Certamente, estou relaxado. Sei que preciso melhorar, quero melhorar e estou ansioso e motivado para isso”.

“Portanto, com todo o apoio do pessoal ao meu redor, estou feliz onde estou com a equipe, e é mais a mídia que cria o barulho”.

Questionado sobre quando parou de ler sites e jornais, ele disse: “É apenas uma daquelas coisas. É assim, de que adianta olhar para o celular se é negativo, sabe? Não há realmente nenhum ponto. Prefiro usar esse tempo para jantar, ver Netflix ou qualquer coisa”.

“Obviamente é bom ter bons comentários, mas ao mesmo tempo você só precisa perceber que esse é o jogo. E sempre haverá conversa, sempre haverá comentários. E você pode definitivamente dizer que este ano há mais desse tipo de coisa acontecendo”.

“No final das contas, eu sei que o que importa é o meu desempenho. É nisso que estou focado. Não estou focado nas outras coisas”.

