Apesar de ter terminado a prova em quarto lugar, o GP da Áustria de Fórmula 1 não terminou da mesma forma que começou para Lewis Hamilton. Punido antes e durante a corrida, o britânico teve seu resultado bastante afetado, e as duas punições levantam um novo alerta para Hamilton: a proximidade de uma suspensão devido aos pontos na Superlicença.

O regulamento da FIA diz que os pilotos não podem acumular mais de 12 pontos oriundos de punições de diversos tipos ao longo de um ano. Quando atingem esse número, são suspensos por uma prova. Cada ponto é válido por doze meses.

Neste momento, Hamilton tem sete pontos na sua licença, sendo que quatro deles foram acumulados nas últimas horas: dois pela punição do treino classificatório e mais dois pelo choque com Albon. Outros dois também envolvem Albon, mas na batida do GP do Brasil.

O sétimo e último ponto é do GP da Alemanha do ano passado. Na ocasião, Hamilton foi penalizado por ter entrado nos boxes logo após sua colisão, perdendo a asa dianteira do carro. Para a sorte do britânico, este ponto está próximo da validade, em 28 de julho, data da realização da prova.

Hamilton não é o único piloto com pontos de penalização na Superlicença, mas é o que está com o número mais alto no momento. Próximo dele está Sebastian Vettel, com 5, sendo 3 devido ao incidente com Lance Stroll no GP da Itália e 2 por causa da batida com Max Verstappen em Silverstone, sendo que este último vence na próxima semana.

