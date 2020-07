TABELA: Bottas desponta e McLaren brilha; veja as posições da F1

Pole position e triunfante no GP da Áustria, Valtteri Bottas é o grande vencedor da etapa que abriu a temporada 2020 da Fórmula 1. Não só pela obviedade das conquistas, mas pelo prejuízo de Lewis Hamilton na prova do Red Bull Ring.

Enquanto o finlandês da Mercedes 'guardou' os 25 pontos do triunfo, seu companheiro britânico tomou punição por toque polêmico com a Red Bull do tailandês Alexander Albon e terminou a corrida na quarta posição, somando 'apenas' 12 pontos. Pouco para quem corre pelo time alemão.

Entre construtores, quem saiu no lucro foi a McLaren. Com o pódio do britânico Lando Norris e o quinto lugar do espanhol Carlos Sainz, a equipe é a vice-líder: 37 a 26 para a Mercedes. Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com mostra como está o campeonato entre times e pilotos.

TABELA DO MUNDIAL DE PILOTOS:

TABELA DO MUNDIAL DE CONSTRUTORES:

