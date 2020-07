Kimi Raikkonen foi ao pitlane para colocar um novo conjunto de pneus quando o safety car foi chamado, com cerca de 17 voltas restantes depois que George Russell, da Williams, parou na saída da curva 4.

Voltando à corrida em 12º, quando o safety car entrou nos boxes no final da volta 54, a roda dianteira direita de Raikkonen se soltou quando ele contornava a curva 9 e saiu completamente ao sair da curva.

O finlandês foi forçado a parar na reta principal, o que levou a outro período com caro de segurança.

Uma investigação pós-corrida da FIA concluiu que uma roda não foi fixada corretamente durante o pit stop, embora tenha notado que a equipe não sabia que havia liberado o carro em uma condição insegura.

A declaração da FIA diz: "Os comissários ouviram o representante da equipe e analisaram as evidências técnicas e de vídeo fornecidas pelo Delegado Técnico da FIA, bem como a telemetria do carro.”

"Após examinar as fotos da roda danificada e do eixo, é evidente que a porca da roda dianteira do lado direito ficou com rosca cruzada durante a troca, o que não foi identificado pelo operador da pistola.”

"Como consequência, a roda dianteira direita disparou quando o carro estava de volta na corrida.”

"Os comissários aceitam, no entanto, que nem a equipe nem o piloto tiveram a oportunidade de perceber que o carro estava em uma condição insegura e, portanto, não o pararam.”

"Considerando essas circunstâncias, uma multa de € 5000 é apropriada."

Comentando sobre o incidente, Raikkonen disse que não tinha sido avisado do problema antes.

